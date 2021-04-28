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«Закрыть Турцию для туризма лет на пять – до победы над ковидом»: в сети обсуждают ужесточение мер к российским туристам

В Турции вновь закручивают гайки в борьбе с пандемией, и в первую очередь это коснется россиян

Фото: Global Look Press

Глава союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан призвал ужесточить антикоронавирусные требования к российским туристам на фоне роста заболеваемости в стране.

В субботу суточный прирост новых случаев коронавируса в республике составил 12 381 - это максимальный показатель с 12 мая, с начала июля он увеличился почти втрое. Накануне глава Минздрава Фахреттин Коджа призвал вернуться к строгим ограничениям.

«С одной стороны, мы должны быть вакцинированы, с другой - государство должно применять некоторые ограничения, а население должно строго соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. По отношению к туристам из России необходимо принять более строгие меры. Иначе остановить рост заболеваемости не удастся», - написал Джейхан в Twitter.

В Турции для невакцинированных туристов старше шести лет необходима справка об отрицательном ПЦР-тесте, сделанном не ранее чем за 72 часа до прибытия, или о перенесенном Covid-19 за последние полгода. Привитым от коронавируса, в том числе и препаратом «Спутник V», достаточно предоставить сертификат о полной вакцинации двумя компонентами. С момента укола второй дозой должно пройти не менее 14 дней до въезда в Турцию. Сертификат должен быть на английском языке и содержать данные загранпаспорта.

В соцсетях «особое» отношение турков к россиянам оценили. И досталось всем – и турецким курортам, и для кучи Крыму с Краснодарским краем.

«Были у турков две недели назад, они нигде даже не проверяют ПЦР-тесты и сертификаты - ни в аэропорту, ни в отеле, поэтому туда могут с фейковыми бумажками ехать кто угодно», - рассказывает недавний турист в Анталью.

«Почему только для российских туристов, остальные из «космоса» к ним прибывают? Дискриминация какая-то...» - не понимает читатель.

«В Краснодаре колют, в Турции меры ужесточают. Скоро еще и Крым закроют. Приезжие сейчас там кучу народу перезаражали, и противоковидные меры заставят Аксенова Крым закрыть для защиты местных жителей», - уверен россиянин.

«Ну закроют и закроют, не велика потеря», - успокаивают его.

«Да, во времена пандемии туризм это просто извращение какое-то. Едут отдыхать в Турцию, заболевают там, приезжают и заражают уже тут тысячи людей», - считают в Сибири.

«Зачем нам какая-то Турция, если Крым наш?» - пишет дальневосточник.

«Если выбирать между Крымом и Турцией, я выберу Крым. Потому что мне там хорошо, знакомые и шашлык с коньяком. Но не всем этого достаточно, в Крыму стало дорого», - пишет читатель.

«После Турции Крым - это просто дыра. Крым - это для людей, которые кроме лужи ничего не видели или вынуждены туда поехать. Турция - это сервис, пляжи, чистота, вкусная еда. Крым это каменный век», - считает фанат турецкого отдыха.

«Туризм в Турцию - палка о двух концах. С одной стороны призывают ужесточить меры для русских туристов, с другой - сколько завезли этой гадости в Россию из Турции? Закрыть Турцию для туризма лет так на пять, до полной победы над вирусом!» - призывает россиянин.

«Что только не придумают, чтобы Кремль был доволен темпами вакцинации», - предполагает, что ветер дует с другой стороны уралец.

«Турки, прошла любовь - завяли помидоры?..» - уточняет житель Пензы.

«Если, это произойдёт, тогда турист из России ответит: «До свидания, Турция! Здравствуй, Египет!» - уверен студент.
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