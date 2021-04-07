Топ-5 стран, которые принимают россиян без ПЦР-тестов

Албания

У Албании с Россией безвизовый режим до 31 декабря 2021 года, и визу для поездки оформлять не нужно. Россиян принимают без ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации. Карантина для путешественников нет. Условия одни из самых лучших для российских туристов, но цены на путевки не самые привлекательные. Тур на двоих на неделю с завтраками стоит от 110 тысяч рублей.

Черногория

Тем, кто переболел коронавирусом или вакцинировался, ПЦР-тест делать не нужно, для остальных он обязателен. Каким именно препаратом вакцинировался турист, не важно. Главное, чтобы вторая доза была сделана не менее, чем за 7 дней до поездки. Прямого авиасообщения с Черногорией нет, значит, придется добираться с пересадкой.

Абхазия

Ни ПЦР-тест, ни сертификат, ни справка о наличии антител для въезда в Абхазию россиянам не нужны. Въехать можно по российскому паспорту. Цены ниже, чем в Краснодарском крае, что объясняется не очень развитой инфраструктурой.

Мексика, Доминикана

Никаких «коронавирусных» документов у туристов не спрашивают. При въезде нужно заполнить анкету и получить QR-код. Недельный тур в Мексику по системе «все включено» стоит от 110 тысяч рублей, в Доминикану - от 90 тысяч рублей.