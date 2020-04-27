Брат Владимира Кузьмина: "До сих пор дружу со всеми его бывшими, включая Пугачеву!"
Александр Кузьмин заявил, что ему не нужна материальная помощь от брата
Несколько месяцев назад младший брат Владимира Кузьмина, Александр сыграл свадьбу. Избранницей музыканта стала женщина по имени Наталия, которая не только вдохновляет его на творчество, но и является его концертным директором. Кузьмин-младший счастлив, но его сильно огорчает то, что знаменитый брат так и не поздравил его с важным событием. Почему между родственниками произошел конфликт, попыталась выяснить корреспондент Sobesednik.ru.
Как утверждает Александр, с детства они с братом были очень близки. В молодости Кузьмин-младший выступал в группе Владимира «Динамик».
– Мы всегда помогали друг другу, – говорит Александр. – Например, когда брат ругался с Аллой Пугачевой (Владимир Кузьмин был в романтических отношениях с Примадонной, – Прим. Ред.), он всегда приезжал ко мне. Кстати, недавно снимались на передаче с домработницей Аллы Люсей, и она тоже это вспоминала.
А еще помню, как в 1982-м году я долго собирал деньги на японскую гитару, купил ее с большим трудом. А потом мы поехали на гастроли в Куйбышев и Владимиру принесли за кулисы другую гитару – ту, о которой мечтал он. И тогда я ему свою просто подарил, а он ее обменял на ту, что ему понравилась. То есть, я пожертвовал своей мечтой ради мечты брата!
Да и он мне протягивал руку помощи. Когда жил в Америке, я сильно заболел. Пришлось вылететь в Россию. Вова меня устроил в хорошую больницу, где я пролежал около трех месяцев. За это я ему и российским врачам очень благодарен! Более того, в 2012-м и 2018-м годах брат приглашал меня как участника группы «Динамик» на 30-ти и 35-летие коллектива. В 2018-м я вместе с Александром Бахом, Александром Грата, Валентином Лезовым и Александром Степаненко выступал с хитами «Капюшон» и «Пристань твоей надежды» в современной аранжировке. Перед выступлением я посоветовался с братом, ему понравилась идея моих дальнейших выступлений с хитами «Динамика». Он сказал: «Я буду только рад, если мой брат будет зарабатывать этими песнями!». Я же стоял у самых истоков рождения многих хитов Володи, прописывал в них клавиши и бас-гитару.
– В прошлом году вышла программа «Пусть говорят», в которой вы якобы просите Владимира помочь вам с финансами и с алкогольной зависимостью…
– Половину жизни я жил с братом и половину – без него. В СМИ редакторы и журналисты работают отлично. Там молодец тот, кто больше кишок намотает на свой кинжал. Потом к этому прилагается фантазия режиссера и все это шлифуется воображением зрителей. Мою «просьбу о помощи» к брату тогда восприняли неверно. Поддержка и доброе слово близких – это и есть помощь. Я всегда сам зарабатывал на жизнь, никогда не был на содержании у брата. В Америке я каждый день трудился в ночных клубах. По возвращении – записал два музыкальных альбома с певцом Ярославом Сумишевским. Я занимаюсь продюсированием, у меня новая семья. Моя супруга Наташа – концертный директор, автор песен и исполнитель. Она моложе меня, и наши отношения придают нам сил для творчества. Проводим вместе 24 часа в сутки и очень счастливы.
– Как сейчас у вас дела со здоровьем?
– Я веду здоровый образ жизни: гуляю в лесу, катаюсь на велосипеде, уже год алкоголь не употребляю совсем. Редко могу выкурить хорошую сигарету со вкусом винограда. От мяса мы с Наташей отказались на 90 процентов. Употребляем в пищу морепродукты, пьем витамины и очищаем организм, хотим помолодеть на пару десятков лет. А оттягиваемся мы с женой мороженым!
Александр Кузьмин считает, что на брата большое влияние оказывает его супруга Екатерина, с которой они вместе уже 20 лет. Несмотря на то, что Владимир несколько лет назад уходил к яхтсменке Светлане, пара смогла вновь воссоединиться.
– У нас с Катей сложились особенные отношения, – делится Кузьмин-младший. – С Вовиными бывшими женщинами я до сих пор дружу: и с Аллой Борисовной, и с Татьяной Артемьевой, и с Верой Сотниковой. Но с Катей отношения не сложились. Примерно так же все музыканты группы The Beatles не любили жену Джона Ленона Йоко Оно.
Почему Катя неприветливо относится ко мне – я не знаю. Могу только предполагать. Раньше Вова всегда со мной советовался и, видимо, у нее появилась ревность ко мне. Когда я болел, Катя не хотела, чтобы я летел в Россию. Я жил в том доме, в котором сейчас живут родители Кати. Тогда с нами жил еще и наш папа. Помню, как Кате не понравилось, что я выбрал себе кружку в доме брата!
Возможно, мне Катя стала не по душе, потому что я желал лучшего брату и сравнивал ее с прежними возлюбленными брата. Например, Пугачева и Сотникова в ее возрасте покорили мир. А Катя – просто девушка с длинными белыми волосами. Я и сам не пойму, почему с вышеперечисленными богинями дружу, а с Катей нет. До того, как она появилась в жизни Вовы, у нас с братом не было ни одного спора, не говоря уже о ссорах!
– А со Светланой, к которой Владимир уходил, вы общаетесь?
– Мы созваниваемся, дружим. Она пишет стихи, ходит на своей яхте, катается на мотоцикле. Мы поздравляем друг друга с праздниками. По брату она перестала плакать по ночам, потому что жизнь кончается не завтра. У нее все хорошо! Все хорошо и у меня, – официально заявляю это «Собеседнику»! Помощи не прошу, прошу всех быть на позитиве, чаще улыбаться и слушать мои песни, ведь я стараюсь для вас! Ваш Александр Кузьмин!
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