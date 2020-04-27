Брат Владимира Кузьмина: "До сих пор дружу со всеми его бывшими, включая Пугачеву!"

Несколько месяцев назад младший брат Владимира Кузьмина, Александр сыграл свадьбу. Избранницей музыканта стала женщина по имени Наталия, которая не только вдохновляет его на творчество, но и является его концертным директором. Кузьмин-младший счастлив, но его сильно огорчает то, что знаменитый брат так и не поздравил его с важным событием. Почему между родственниками произошел конфликт, попыталась выяснить корреспондент Sobesednik.ru.

Как утверждает Александр, с детства они с братом были очень близки. В молодости Кузьмин-младший выступал в группе Владимира «Динамик».

– Мы всегда помогали друг другу, – говорит Александр. – Например, когда брат ругался с Аллой Пугачевой (Владимир Кузьмин был в романтических отношениях с Примадонной, – Прим. Ред.), он всегда приезжал ко мне. Кстати, недавно снимались на передаче с домработницей Аллы Люсей, и она тоже это вспоминала.

А еще помню, как в 1982-м году я долго собирал деньги на японскую гитару, купил ее с большим трудом. А потом мы поехали на гастроли в Куйбышев и Владимиру принесли за кулисы другую гитару – ту, о которой мечтал он. И тогда я ему свою просто подарил, а он ее обменял на ту, что ему понравилась. То есть, я пожертвовал своей мечтой ради мечты брата!

Да и он мне протягивал руку помощи. Когда жил в Америке, я сильно заболел. Пришлось вылететь в Россию. Вова меня устроил в хорошую больницу, где я пролежал около трех месяцев. За это я ему и российским врачам очень благодарен! Более того, в 2012-м и 2018-м годах брат приглашал меня как участника группы «Динамик» на 30-ти и 35-летие коллектива. В 2018-м я вместе с Александром Бахом, Александром Грата, Валентином Лезовым и Александром Степаненко выступал с хитами «Капюшон» и «Пристань твоей надежды» в современной аранжировке. Перед выступлением я посоветовался с братом, ему понравилась идея моих дальнейших выступлений с хитами «Динамика». Он сказал: «Я буду только рад, если мой брат будет зарабатывать этими песнями!». Я же стоял у самых истоков рождения многих хитов Володи, прописывал в них клавиши и бас-гитару.