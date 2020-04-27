Сегодня, в 14:48

Брат Владимира Кузьмина: "До сих пор дружу со всеми его бывшими, включая Пугачеву!"

Александр Кузьмин заявил, что ему не нужна материальная помощь от брата

Фото: скриншот Youtube

Несколько месяцев назад младший брат Владимира Кузьмина, Александр сыграл свадьбу. Избранницей музыканта стала женщина по имени Наталия, которая не только вдохновляет его на творчество, но и является его концертным директором. Кузьмин-младший счастлив, но его сильно огорчает то, что знаменитый брат так и не поздравил его с важным событием. Почему между родственниками произошел конфликт, попыталась выяснить корреспондент Sobesednik.ru. 

Как утверждает Александр, с детства они с братом были очень близки. В молодости Кузьмин-младший выступал в группе Владимира «Динамик».

– Мы всегда помогали друг другу, – говорит Александр. – Например, когда брат ругался с Аллой Пугачевой (Владимир Кузьмин был в романтических отношениях с Примадонной, – Прим. Ред.), он всегда приезжал ко мне. Кстати, недавно снимались на передаче с домработницей Аллы Люсей, и она тоже это вспоминала.

А еще помню, как в 1982-м году я долго собирал деньги на японскую гитару, купил ее с большим трудом. А потом мы поехали на гастроли в Куйбышев и Владимиру принесли за кулисы другую гитару – ту, о которой мечтал он. И тогда я ему свою просто подарил, а он ее обменял на ту, что ему понравилась. То есть, я пожертвовал своей мечтой ради мечты брата!

Да и он мне протягивал руку помощи. Когда жил в Америке, я сильно заболел. Пришлось вылететь в Россию. Вова меня устроил в хорошую больницу, где я пролежал около трех месяцев. За это я ему и российским врачам очень благодарен! Более того, в 2012-м и 2018-м годах брат приглашал меня как участника группы «Динамик» на 30-ти и 35-летие коллектива. В 2018-м я вместе с Александром Бахом, Александром Грата, Валентином Лезовым и Александром Степаненко выступал с хитами «Капюшон» и «Пристань твоей надежды» в современной аранжировке. Перед выступлением я посоветовался с братом, ему понравилась идея моих дальнейших выступлений с хитами «Динамика». Он сказал: «Я буду только рад, если мой брат будет зарабатывать этими песнями!». Я же стоял у самых истоков рождения многих хитов Володи, прописывал в них клавиши и бас-гитару.

Участники юбилейной программы группы «Динамик» в Кремле, 2018 год (слева направо): Валентин Лезов, Александр Грата, Владимир Кузьмин, Александр Кузьмин

– В прошлом году вышла программа «Пусть говорят», в которой вы якобы просите Владимира помочь вам с финансами и с алкогольной зависимостью…

– Половину жизни я жил с братом и половину – без него. В СМИ редакторы и журналисты работают отлично. Там молодец тот, кто больше кишок намотает на свой кинжал. Потом к этому прилагается фантазия режиссера и все это шлифуется воображением зрителей. Мою «просьбу о помощи» к брату тогда восприняли неверно. Поддержка и доброе слово близких – это и есть помощь. Я всегда сам зарабатывал на жизнь, никогда не был на содержании у брата. В Америке я каждый день трудился в ночных клубах. По возвращении – записал два музыкальных альбома с певцом Ярославом Сумишевским. Я занимаюсь продюсированием, у меня новая семья. Моя супруга Наташа – концертный директор, автор песен и исполнитель. Она моложе меня, и наши отношения придают нам сил для творчества. Проводим вместе 24 часа в сутки и очень счастливы.

Андрей Малахов, Александр Кузьмин, экс-домработница Аллы Пугачевой Люся, Лада Дэнс

– Как сейчас у вас дела со здоровьем?

– Я веду здоровый образ жизни: гуляю в лесу, катаюсь на велосипеде, уже год алкоголь не употребляю совсем. Редко могу выкурить хорошую сигарету со вкусом винограда. От мяса мы с Наташей отказались на 90 процентов. Употребляем в пищу морепродукты, пьем витамины и очищаем организм, хотим помолодеть на пару десятков лет. А оттягиваемся мы с женой мороженым!

2012 год. Ярослав Сумишевский и Александр Кузьмин, выступление на День влюбленных с песнями Александра Кузьмина

Александр Кузьмин считает, что на брата большое влияние оказывает его супруга Екатерина, с которой они вместе уже 20 лет. Несмотря на то, что Владимир несколько лет назад уходил к яхтсменке Светлане, пара смогла вновь воссоединиться.

– У нас с Катей сложились особенные отношения, – делится Кузьмин-младший. – С Вовиными бывшими женщинами я до сих пор дружу: и с Аллой Борисовной, и с Татьяной Артемьевой, и с Верой Сотниковой. Но с Катей отношения не сложились. Примерно так же все музыканты группы The Beatles не любили жену Джона Ленона Йоко Оно.

Почему Катя неприветливо относится ко мне – я не знаю. Могу только предполагать. Раньше Вова всегда со мной советовался и, видимо, у нее появилась ревность ко мне. Когда я болел, Катя не хотела, чтобы я летел в Россию. Я жил в том доме, в котором сейчас живут родители Кати. Тогда с нами жил еще и наш папа. Помню, как Кате не понравилось, что я выбрал себе кружку в доме брата!

Возможно, мне Катя стала не по душе, потому что я желал лучшего брату и сравнивал ее с прежними возлюбленными брата. Например, Пугачева и Сотникова в ее возрасте покорили мир. А Катя – просто девушка с длинными белыми волосами. Я и сам не пойму, почему с вышеперечисленными богинями дружу, а с Катей нет. До того, как она появилась в жизни Вовы, у нас с братом не было ни одного спора, не говоря уже о ссорах!

Александр и Наталья расписываются в Грибоедовском ЗАГСе 21 ноября 2020 года

– А со Светланой, к которой Владимир уходил, вы общаетесь?

– Мы созваниваемся, дружим. Она пишет стихи, ходит на своей яхте, катается на мотоцикле. Мы поздравляем друг друга с праздниками. По брату она перестала плакать по ночам, потому что жизнь кончается не завтра. У нее все хорошо! Все хорошо и у меня, – официально заявляю это «Собеседнику»! Помощи не прошу, прошу всех быть на позитиве, чаще улыбаться и слушать мои песни, ведь я стараюсь для вас! Ваш Александр Кузьмин!

Поделиться статьей
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Константин Райкин: После каждого успеха думаю, что на этот раз меня разоблачат

Общество 34 минуты назад

Гостиница РПЦ, которой управляет монахиня на Mercedes, за год получила миллионы рублей от властей Москвы

Расследование 4 дня назад

Росреестр спрятал недвижимость семьи секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева

Расследование 6 дней назад

Миллиарды на костях: Как работы на крупнейшем кладбище Европы связаны с окружением Владимира Путина

Происшествия 2 недели назад

Отменен приговор по громкому делу об убийстве, о котором писал "Собеседник"

Политика 3 недели назад

"Единая Россия" легла на рельсы

Культура и ТВ 33 минуты назад

В День рождения Татьяну Лазареву "плющит"

Туризм 1 час назад

"Закройте Крым с такими ценами на пару лет – пусть поголодают!" В Сети обсуждают слова Аксенова о возможном закрытии турсезона

Культура и ТВ 3 часа назад

Репортаж со съемок нового сезона сериала "Сваты": Эксклюзив Sobesednik.ru

Туризм 4 часа назад

Половина россиян хотят стать космическими туристами, но большинство пугает цена вопроса

Культура и ТВ 5 часов назад

Киноэкскурсия: "Кавказская пленница" полвека спустя

Спорт 5 часов назад

МОК: флаги России в Токио можно будет размещать на официальных гостиницах Олимпиады

Культура и ТВ 8 часов назад

Орех Никулина, телепорт Шурика и знаменитый камень Нины: по следам "Кавказской пленницы"

Шоу-бизнес 14 часов назад

Ксения Собчак: Нелюбовь народа меня кормит и поит

Шоу-бизнес 15 часов назад

Россияне за 5 лет серьезно полюбили русскую поп-музыку вместо иностранной

Шоу-бизнес 18 часов назад

Звёзды Инстаграма в купальниках

Культура и ТВ 18 часов назад

Актеры в масках владельцев Facebook, Twitter и YouTube жестоко обращались с петербурженками

Культура и ТВ 20 часов назад

Сын Людмилы Касаткиной ответил Юлии Латыниной про детей в концлагере

Культура и ТВ 22 часа назад

Чайковский и Моргенштерн вошли в топ-3 популярных российских музыкантов за рубежом

Туризм 1 день назад

Топ-5 стран, которые принимают россиян без ПЦР-тестов

Шоу-бизнес 1 день назад

Родственника Панайотова похоронили рядом с Началовой

Шоу-бизнес 1 день назад

"Сережа корчится от боли": друг рассказал о состоянии обездвиженного Соседова

Спорт 1 день назад

Норвежских гандболисток оштрафовали на €1,5 тыс. за игру в шортах вместо бикини

Шоу-бизнес 1 день назад

Композитор Олимпиады, будучи подростком, издевался над сверстниками с инвалидностью

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика