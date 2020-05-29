Сегодня, в 13:56

Лолита: "Я не прошла, а Настя Заворотнюк получила свою звездную роль!"

Артистка рассказала о пробах в сериал "Моя прекрасная няня", а также призналась, что до популярности торговала нижним бельем

Фото: Global Look Press

На телеканале «Пятница!» и видеосервисе PREMIER продолжает выходить «ДНК-шоу» Лолиты Милявской. Гостем нового выпуска стала сама артистка: она сдала ДНК-тест и узнала все о своих генах и талантах. Подробности – в материале Sobesednik.ru.

На шоу Милявская призналась, что в жизни умеет с достоинством принимать поражения. И вспомнила интересный случай из творческой биографии.

– Я отношу себя к людям, у которых есть талант: умение проигрывать, – говорит 57-летняя Лолита. – В этом мне помог психолог. Она заставила меня ходить на кастинги. Например, в сериал «Моя прекрасная няня». Я пошла на кастинг, хотя это было абсолютно не моё. Я это понимала, и естественно, не прошла, а Настя Заворотнюк получила свою потрясающую звездную роль.

Кроме того, генетический тест выявил у Милявской ген предпринимательства. Лолита этот факт тут же подкрепила рассказом о том, как в студенческие годы торговала сапогами и лифчиками, чтобы не остаться без крыши над головой.

 – Бизнес – это всё, что приносит доход, – утверждает артистка. – Если доход хороший, значит, ты удачный бизнесмен.

В институте я шла на красный диплом, при этом работала манекенщицей. Когда я поняла, что через год выпущусь, а у меня нет ни квартиры, ни денег, то занялась фарцовкой. Мне было дико стыдно и неудобно, но я придумала вставать в шесть утра на толкучке в Тамбове и торговать сапогами и лифчиками, собирая на комнату в коммуналке.

Потом посчитала деньги и поняла, что на самую дешевую комнату в Москве мне хватит. А так, у меня ИП и 6% – это всё, что я могу отдать государству. 

Поделиться статьей
Персона
Культура и ТВ 5 дней назад

Константин Райкин: После каждого успеха думаю, что на этот раз меня разоблачат

Расследование 2 дня назад

Росреестр спрятал недвижимость семьи секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева

Расследование 4 дня назад

Миллиарды на костях: Как работы на крупнейшем кладбище Европы связаны с окружением Владимира Путина

Происшествия 2 недели назад

Отменен приговор по громкому делу об убийстве, о котором писал "Собеседник"

Политика 2 недели назад

"Единая Россия" легла на рельсы

Общество 3 недели назад

Что сейчас происходит в главной ковидной больнице страны

Культура и ТВ 1 минуту назад

Роксана Бабаян: Миша играл, превозмогая болезнь

Культура и ТВ 10 минут назад

Гроб с Мамоновым не поместился в могилу

Туризм 28 минут назад

Турция может повторно закрыть границы из-за "дельта"-штамма этим летом

Шоу-бизнес 3 часа назад

"Меня воспитывали не родители": Димаш рассказал о главной семейной тайне

Шоу-бизнес 3 часа назад

Прикованный к инвалидному креслу Носков прослезился прямо на сцене

Культура и ТВ 9 часов назад

Фото с историей: Илья Олейников выше пояса

Шоу-бизнес 1 день назад

Это было неожиданно: выходка Ланового потрясла Наталью Гвоздикову

Шоу-бизнес 1 день назад

"Три дня болела" Роза Рымбаева рассказала о неприятных последствиях российской вакцины

Шоу-бизнес 1 день назад

«От шоу Леры Кудрявцевой испытала рвотный рефлекс»: Алиса Мон рассказала о неприятных моментах съемок в «Секрете на миллион»

Спорт 1 день назад

Подтверждено наличие мельдония у российских гребцов, собравшихся на Олимпиаду

Культура и ТВ 1 день назад

Закрытие Каннского фестиваля: чем он запомнился

Культура и ТВ 1 день назад

Проверь свой IQ

Спорт 1 день назад

Чиновники рассказали олимпийцам, как отвечать на острые вопросы о допинге, харассменте и BLM. А как бы справились вы?

Культура и ТВ 1 день назад

Утесов рассказал Пугачевой байку про Толстого

Шоу-бизнес 2 дня назад

"Сметем Настюху с топа": бывшего мужа Макеевой уличили в романе с Ларисой Долиной

Культура и ТВ 2 дня назад

"Меня хотят уничтожить": Марица Запашная рассказала о конфликте с братьями

Шоу-бизнес 2 дня назад

"Бог ей судья": бывший муж Макеевой рассказал об отношениях с актрисой

Культура и ТВ 2 дня назад

В Донском монастыре проходит прощание с Петром Мамоновым

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика