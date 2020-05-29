Лолита: "Я не прошла, а Настя Заворотнюк получила свою звездную роль!"

На телеканале «Пятница!» и видеосервисе PREMIER продолжает выходить «ДНК-шоу» Лолиты Милявской. Гостем нового выпуска стала сама артистка: она сдала ДНК-тест и узнала все о своих генах и талантах. Подробности – в материале Sobesednik.ru.

На шоу Милявская призналась, что в жизни умеет с достоинством принимать поражения. И вспомнила интересный случай из творческой биографии.

– Я отношу себя к людям, у которых есть талант: умение проигрывать, – говорит 57-летняя Лолита. – В этом мне помог психолог. Она заставила меня ходить на кастинги. Например, в сериал «Моя прекрасная няня». Я пошла на кастинг, хотя это было абсолютно не моё. Я это понимала, и естественно, не прошла, а Настя Заворотнюк получила свою потрясающую звездную роль.

Кроме того, генетический тест выявил у Милявской ген предпринимательства. Лолита этот факт тут же подкрепила рассказом о том, как в студенческие годы торговала сапогами и лифчиками, чтобы не остаться без крыши над головой.

– Бизнес – это всё, что приносит доход, – утверждает артистка. – Если доход хороший, значит, ты удачный бизнесмен.

В институте я шла на красный диплом, при этом работала манекенщицей. Когда я поняла, что через год выпущусь, а у меня нет ни квартиры, ни денег, то занялась фарцовкой. Мне было дико стыдно и неудобно, но я придумала вставать в шесть утра на толкучке в Тамбове и торговать сапогами и лифчиками, собирая на комнату в коммуналке.

Потом посчитала деньги и поняла, что на самую дешевую комнату в Москве мне хватит. А так, у меня ИП и 6% – это всё, что я могу отдать государству.