Певица Лолита Милявская раскрыла результат теста на алкоголизм

Артистка стала ведущей нового телепроекта «ДНК-шоу». Она сделала анализ и себе, узнав много нового.

Процедуру певица прошла в рамках телепроекта «ДНК-шоу», ведущей которого она недавно стала. Программа будет выходить на видеосервисе PREMIER и телеканале «Пятница». Подробности выяснил Sobesednik.ru.

Гостями Лолиты Милявской в «ДНК-шоу» станут звезды шоу-бизнеса. Все герои программы еще до съемок сдадут анализ ДНК, а потом придут в студию для того, чтобы обсудить его результаты с Лолитой. Зрителей ждет не просто анализ личности, а ответы на многие вопросы, которые звезды всегда боялись обсуждать. Одним словом, то, что они скрывают, расскажут их гены.

– В нашем шоу очень важна профессиональная лексика, – говорит 57-летняя Лолита. - Зритель уже отвык думать, ему нужно разжевывать материал. А анализ ДНК делается месяца два: даже наплевать полную пробирку оказалось не так просто, как я думала. И не у всех анализ проявился с первого раза, пришлось переделывать. Поэтому снимать было тяжело. Мы играем «в долгую». Интересно не просто показать зрителям что-то, связанное с медийными лицами, а спровоцировать их после программы сдать собственный анализ и узнать про себя новое. Генетический анализ мог бы остановить многих от ошибочных поступков в жизни. Пока мы не начали снимать эту программу, я никогда не думала, насколько важны результаты такого теста.

Свой анализ ДНК Лолита сдала задолго до того, как это сделали ее герои. Результаты Милявскую поразили.

– Я выяснила, например, что у меня ген плохого водителя, – продолжает звезда. - Я — человек, который за рулем уже лет 20 без единой аварии, подсознательно всегда понимала, что должна ездить очень осторожно. А еще мне всегда тяжело давались танцы. Все, что на сцене мне нужно было станцевать, всегда стоило мне больших усилий. Кто-то на это тратил два часа, а я месяц. И я не знала, что это ген.

А вот гена алкоголизма у меня, кстати, нет, поэтому могу себе до сих пор позволить выпить.

По словам Милявской, за время съемок много нового она узнала и о своих знаменитых героях.

– Интересно наблюдать, как мой визави, который, например, поет, получает анализ, в котором говорится, что он категорически не может петь, – откровенничает Лолита. – То есть, конечно, выходит, что усидчивость дает свои результаты, но в анализе написано, что ты не можешь это делать. Или у одного из известных спортсменов в анализе стояло, что у него нет склонности к его виду спорта. А он один из лучших в своем деле. И надо сказать, помолчав, он признался, что всегда это чувствовал, поэтому больше всех всегда вкалывал. Анализ ДНК — это не приговор, ты можешь себя пересилить, можешь работать и победить предрасположенность, просто тебе это будет даваться тяжелее.

Первыми героями выпусков шоу станут Марина Федункив и Алексей Панин. Шоу будет выходить на видеосервисе PREMIER и телеканале «Пятница!» (в 22:00) с 21 марта.