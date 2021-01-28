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Лолита снялась в рекламе пельменей, призвав женщин не готовить

Шоу-бизнес
16:10, 28 января 2021

Лолита снялась в рекламе пельменей, призвав женщин не готовить
Скриншот с видео на YouTube
Скриншот с видео на YouTube

Кажется, что российский рекламный рынок все активнее начинает эксплуатировать феминистскую повестку. На днях один из брендов полуфабрикатных продуктов запустил кампанию по рекламе пельменей со слоганом «Я не хочу готовить и не буду».

В рекламном ролике снялась певица Лолита Милявская, которая обращается к женщинам: «Вся твоя жизнь умещается в одно простое слово “готовить”. Готовить, когда он идет на работу. Готовить, когда он придет с работы. Готовить на его День рождения, готовить на Новый год. Готовить лучше, чем жена его лучшего друга. И не в коем случае не лучше, чем его мама».

Основной рефрен кампании: женщина так много всего должна, что «у нее не хватает времени быть просто женщиной». Среди дел упоминается уборка, готовка, уход за детьми, обязанность быть красивой и хозяйственной.

При этом в рекламе не идет речи о пельменях, хотя они и появляются в кадре. При этом неясно, кто должен варить эти пельмени.

На Западе у рекламного рынка давно в тренде ориентир на эмансипированную женщину. Традиционно сексистские образы приводят к скандалам. В России же без скандалов не обходятся отзеркаленные варианты критики патриархата.

Теги: #Лолита

Рубрика: Шоу-бизнес

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Скриншот с видео на YouTube

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