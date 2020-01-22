Австралийское KFC раскритиковали за сексуализированную рекламу

Сеть ресторанов фаст-фуда KFC в Австралии принесла публичные извинения за использование сексуализированного образа женщины в своей последней рекламе, передает Reuters.

В 15-секундном ролике девушка, одетая в короткий комбинезон, рассматривает свои бедра и грудь в отражении затонированного окна автомобиля. Когда стекло опускается, в кадре появляются два мальчика, которые смотрят на грудь девушки. Героиня сюжета улыбается и произносит: «Кто-то сказал KFC?»

Компанию обвинило в «возвращении к архаичным сексистским стереотипам» сообщество Collective Shout. На сайте организации отмечается, что в Австралии реализуется национальный план по сокращению насилия в отношении женщин и детей. Правительство тратит миллионы долларов на программы взаимоуважения в школах, но рекламные кампании, подобные роликам KFC, подрывают эту работу.

Пресс-секретарь этой активисткой группы Мелинда Лишевски заявила, что ролик поддерживает деструктивное предположение, что мы не можем ожидать большего от мальчиков.

В KFC за рекламный ролик извинились и заявили, что они не хотели стереотипизировать мальчиков и девочек в негативном свете. На YouTube у ролика уже более 750 тысяч просмотров, 2,3 тысячи лайков и 350 дизлайков.

В Collective Shout подчеркивают, что для того, чтобы покончить с насилием мужчин в отношении женщин, необходимо бороться в том числе с объективацией женщин и сексистскими шутками.