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"Он считает, что я ему должна": актриса Надежда Ангарская боится бывшего мужа

Также звезда Comedy Womanпризналась, что у нее снижен гормон насыщения

Фото: Global Look Press

Надежда Ангарская

На телеканале «Пятница!» и видеосервисе PREMIER продолжает выходить «ДНК-шоу» Лолиты Милявской. Героем нового выпуска стала актриса и певица, резидент Comedy Woman Надежда Ангарская. Обсуждая с Лолитой свою генетическую склонность к риску, Ангарская призналась, что боится агрессии со стороны бывшего мужа.

Надежда Ангарская вышла замуж в 2013-м году. Ее избранником стал уроженец Иордании по имени Раед Бани, работающий в сфере красоты и пишущий музыку для арабских исполнителей. В 2015-м у пары родился сын Давид. Но два года назад супруги разошлись. На шоу Милявской ДНК-тест показал, что Ангарская склонна к рискованным поступкам больше, чем 75% других людей. Именно это и повлияло на то, что она смогла выйти замуж за иностранца с другим вероисповеданием. Но в то же время Надежде сложно поддерживать длительные отношения. Актриса не скрывает, что после разрыва с экс-возлюбленным ей не удалось сохранить даже дружеских отношений.

– Мы до сих пор дружим с его семьей, но с ним не можем общий язык найти, – заявила 38-летняя Ангарская на шоу.

Надежда пояснила, что экс-супруг обладает сложным характером и иногда ей даже становится страшно за свою жизнь.

– Он проявляет себя очень резко. Даже в сообщениях, – сказала резидент Comedy Woman. – Я не развелась с ним, позволила ему сделать российский паспорт. Он прописан в моей квартире. Он считает, что я ему должна.

Надежда Ангарская также призналась, что ее часто критикуют за лишний вес. Она на это старается не реагировать. Актриса хочет немного похудеть, но истощать себя диетами не намерена.

– Я не больна истощением своего организма. Я хочу быть здоровой, – призналась Ангарская. – Чтобы стать здоровой, надо избавиться от лишнего веса в жировом виде.

ДНК-тест показал, что у Надежды активны несколько генов, отвечающих за лишний вес, а также у нее снижен гормон насыщения.

– Было такое, особенно в детстве. Я с этим борюсь, – не стала сопротивляться актриса. – Все выходили из-за стола, а я всё ещё сидела и ела. Меня ставили в пример всей группе, говоря: «Посмотрите, Надя всё доела». Они не знали, что я за себя и за друга тоже всё съела.

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