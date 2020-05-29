Певица Слава: "Если бы не семья, cейчас пропивала бы все, что нажито непосильным трудом"

На телеканале «Пятница!» и видеосервисе PREMIER вышел новый выпуск «ДНК-шоу» в ведущей Лолитой Милявской. В этот раз героиней программы стала певица Слава. Генетики выявили у артистки склонность к паранойе, депрессии и предрасположенность к алкогольной зависимости.

С точки зрения генетиков, у Анастасии Сланевской (настоящее имя Славы) снижено количество рецепторов дофамина, гормона удовольствия и мотивации. Это повышает риск импульсивного поведения, алкогольной и никотиновой зависимости. Услышав эту информацию на программе, Слава совсем не удивилась. Она уже давно обнаружила в себе склонность к разгульной жизни. По ее словам, от вечеринок дни и ночи напролет ее сдерживает только семья. Артистка – мама двух дочерей: 22-летней Александры и девятилетней Антонины.

– Вообще я авантюристка, легкая на подъем, – сообщила 41-летняя Слава. – Раньше могла с одним паспортом улететь в другую страну. Сидели в ресторане, дофамин повышали, и раз – очнулись в Одессе, или в Турции. Если бы у меня не было чувства ответственности, я бы сейчас тусила и пропивала все, что нажито непосильным трудом.

Однако, несмотря на любовь певицы к веселым тусовкам, генетики утверждают, что у нее есть склонность к проблемам психики, перееданию и депрессии. Слава и это не стала отрицать.

– Когда не могу заснуть, я съедаю весь холодильник и меня вырубает, – утверждает артистка. – У меня последние годы жизни были нервные, и я их заедала. Заедала, чтобы спать и забывать обо всем.

Это связано и с депрессией, потому что в последние годы я иногда хотела просто лечь спать и не хотела возвращаться в реальную жизнь. Мне было очень хорошо жить во сне! Если бы мне не нужно было работать, не было бы семьи, детей, я могла бы просто лечь и спать неделю.

Несмотря на наличие двух дочерей, Слава никогда не была замужем официально. С нынешним возлюбленным, 69-летним бизнесменом Анатолием Данилицким, певица живет в гражданском браке почти 20 лет.

– Очень много было предложений, но это не моя история, – поясняет любимица публики. – Я вот живу с человеком, мы любим друг друга…Я хочу быть такой свободной птицей, и мне не нужна никогда была свадьба.

По заключению генетиков, Слава не стремится замуж, так как склонна к паранойе. Она подозрительна, недоверчива, боится предательств и поэтому старается опираться только на себя.

– Я доверчива поверхностно, но глубоко – нет, – согласилась Слава. – Не испытваю прямо доверия даже к близким людям. А вот возвращаясь к браку, про то, что люди думают, что их предадут.

У нас с Толей этого было много: и у меня были романы на стороне, и у него, и мы с этим жили, справлялись, и пошли дальше абсолютно нормально. Поэтому, это никакая не причина не выходить замуж.