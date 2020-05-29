Неразвитые люди: Лидер "Несчастного случая" высказался о слушателях Пугачевой и Баскова

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев назвал людей, слушающих Николая Баскова, Аллу Пугачеву и российскую эстраду в целом, людьми с неразвитым вкусом.

Как заявил Кортнев, слушать надо хорошую и качественную музыку, а не то, что навязывает телевидение и радиостанции.

«Люди не задумываются о том, что слушают. Послушайте, оценка мозговой деятельности другого человека вещь крайне субъективная, может это как раз у меня не в порядке с мозгами, а не у них. Это с какой стороны посмотреть. Другое дело, что люди, которые продолжают слушать нашу российскую эстраду, очень костные. Они в музыкальном смысле, в области вкуса совсем не развитые люди. И это очень жаль. А с другой стороны, а кого им еще слушать», — слова музыканта в эфире шоу «Легенда» на канале RTVi приводит Стархит.

Ранее Кортнев заявлял, что те, кто слушают Баскова и Пугачеву имеют проблемы с мозгами. «С ними, конечно, беда. Но они скоро все помрут, так что ничего страшного», — говорил артист.

При этом лидер «Несчастного случая» отметил, что сейчас в российском шоу-бизнесе есть исполнители, заслуживающие внимания. К таковым он отнес певицу Монеточку. «Мне ужасно нравится песня, потому что она называется «Ночной ларек», там закончилось пиво в ночном ларьке. Такая трогательная. У нее вообще прекрасные совершенно песни: та же «Нимфоманка» роскошно написана. Она очень умный автор», – рассказал Кортнев. Творчество скандального рэпера Моргенштерна он не смог прокомментировать, поскольку еще не успел с ним ознакомиться.