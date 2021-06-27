Меньше, чем у Бузовой: Сергей Соседов рассказал, за что ему мстят белорусские власти

Надо было мне ворваться к Бузовой и устроить шабаш

- Серёж, лет 20 мы ездили на «Славянский базар» в одном пуле. В этом году я отказался сам, а тебя просто развернули с фестиваля...

- Да, накануне выезда около двух часов дня я сдал тест ПЦР, а через полчаса узнал, что мне отказано.

- Причины?

- Я знаю, за что мне мстят. За отказ от работы в белорусском телепроекте «Икс-фактор». Началось все со звонка из Белтелерадиокомпании: «Мы вас очень любим и хотим воссоздать золотой состав украинского «Икс-фактора» (Соседов работал в качестве наставника в украинском вокальном телешоу с 2010 по 2015 годы – К.Б.): Серёга, Кондратюк, Ёлка и вы. С Украиной, конечно, разладилось, но Серёга будет, и вы – два Серёги - у вас такой был тандем! Только денег у нас очень мало, мы же не Россия и даже не Украина». Я попросил сто тысяч долларов за весь проект. Там же работы полно! На Украине я буквально в обморок падал! Серёга лёд приносил, меня раздевали! Нас спасали только 14-минутные рекламные паузы. Ни в сказке сказать, ни пером описать! Они: «Да вы что?! Какие сто тысяч?! В четыре раза меньше это в лучшем случае! Но у нас всё будет здорово, в Белоруссии вас все любят». В общем, уговорили. Пригласили в белорусское посольство в Москве. Я опоздал на два часа: буквально накануне позвали на съёмки на НТВ. Прихожу, спрашиваю: «А кто ещё будет?» - «Ольга Бузова». Я чуть не поперхнулся. «Более того, - шепчут мне, – она сидит сейчас в соседней комнате». Говорю: «Подождите, так вы сказали, что у вас нет денег. То есть на Бузову деньги есть, а на меня нет?» - «Тише, тише, Бузова там…» Ох, мне надо было открыть тогда все эти двери с Бузовой и устроить там шабаш!

- А ты просто развернулся и тихо ушёл, не хлопнув ни одной дверью?

- Нет, я подписал договор. Меня там как-то обаяли, я подумал: «Ладно уж, посмотрю, как всё это пойдёт». А потом из Белоруссии ко мне приехала моя хорошая подруга. Говорит: «Видишь, у меня кроссовки фирменные, а фирменный стиль у них - белые с красными полосками? За эти кроссовки меня в СИЗО четыре часа держали» - «Да ты что?» А это же цвета не только производителя кроссовок, но и белорусской оппозиции. Если, допустим, пенсионерка выйдет на улицу в белой блузке и с шарфом розовым – сразу их забирают: «А, значит, вы оппозицию поддерживаете?». Моей подруге грозил штраф в переводе на российские деньги 126 тысяч. Я говорю: «Так их же никто не платит, даже для москвичей это большие деньги, а там-то!» - «Конечно, никто не платит. Так судебные приставы приходят домой к человеку и описывают всё, что можно продать – телевизор, стиральную машину, микроволновку, какие-то драгоценности». Я не мог в это поверить. Её спас знакомый милиционер, майор. Он смог приехать и отмазать. Я был в шоке.

Потом я связался с Денисом Дудинским…

- …Считаю его лучшим ведущим «Славянского базара».

- Да, а он же там в СИЗО сидел 15 суток. Потом они сбежали с Катей (женой и соведущей Екатериной Раецкой. – К.Б.) в Киев, причём ушли просто с сумочкой, как будто погулять, и даже мобильные телефоны оставили дома, чтобы не запеленговали. Они бы переехали в Москву, но Москва может их выдать… А тогда, ещё будучи в Минске, он мне подтвердил: «Да, всё ужасно, всё очень тяжело, за каждым шагом смотрят, работать невозможно, обыски в редакциях. Я даже не могу с тобой много говорить, потому что мой телефон прослушивается» - «А я на «Славянский базар» собираюсь, но тебя-то, наверное, не будет?» - «Нет, ты что, какой «Базар»?»

После всех этих разговоров я сказал организаторам: «Ввиду всего этого я не могу участвовать, ничего хорошего это мне не сулит». Я-то знаю свой язык. У меня всегда проблемы бывают на такого рода мероприятиях, потому что я всегда с чем-то не согласен, всё время спорю. И на Украине у нас были какие-то эксцессы. Но там нам удавалось выруливать за счёт творческой атмосферы. Там все одухотворены, команды работают, все стремятся сделать лучший проект. На российском телевидении такого нет.