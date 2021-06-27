Любовь, дружба, Лукашенко

Сегодня в белорусском Витебске торжественно откроется очередной фестиваль «Славянский базар». Юбилейный и скандальный. Он проходит спустя год после президентских выборов, которые перевернули Беларусь.

Как и среди артистической братии, среди журналистов и ведущих фестиваля нашлись люди, которые сочли невозможным поехать в Витебск. Но так же, как целый ряд артистов, значительная часть моих коллег, состоящих в российском пуле «Славянского базара», а де-факто близких приятелей из разных российских изданий, отправилась на этот фестиваль, ставший для многих из нас родным.

Я, несмотря на почти 20 лет стажа работы на «Славянском базаре», принял другое решение. И это решение созрело задолго до свежего скандала с Сергеем Соседовым, которого на фестиваль попросту не пустили. Чтобы понять причины, достаточно подписаться на независимые ленты белорусских новостей и в ежедневном режиме получать информацию о том, как, например:

1.

На днях бросили за решетку девушку — выпускницу юрфака БГУ, которая в своей речи на выпускном всего лишь поблагодарила в числе прочих преподавателя, сидящего в тюрьме по политической статье.

2.

Или о том, как людей, которые развешивали белье на балконе своей квартиры в неправильной последовательности цветов, на полном серьезе судили за «несогласованный пикет», сажали и выписывали гигантские штрафы.

3.

История с убийством Романа Бондаренко, в крови которого Лукашенко «обнаружил» алкоголь, а потом судил врача и журналистку, которые это опровергли, вместо того, чтобы судить убийц, - еще один апогей сюрреализма и цинизма, который происходит в соседней стране.

Была еще скандальная посадка самолета в пиратском стиле и еще много-много трэшовых кейсов, от обилия которых за год устали даже самые повернутые на правах человека активисты и правозащитники.

Приходят в Белоруссии и к нашим коллегам. Например, в редакцию Tut.By. Журналисты сумели построить профессиональнейшее медиа, чего в условиях белорусской цензуры добиться очень сложно. Но за год Tut.By, по сути, разгромлен. Менеджеры под арестом, издание на грани признания экстремистским за попытки объективно освещать события. Благодаря какой-то феноменальной воле они все еще работают в партизанском режиме в своей родной стране и даже сделали зеркало своего сайта, поскольку власти перекрыли доступ к их детищу - некогда главному порталу by-нета.

Можно ли закрывать на все это глаза во время «фестиваля любви и дружбы», который открывает человек, всю эту жесть организующий? Наверное, да.