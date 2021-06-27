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Любовь, дружба, Лукашенко

Редактор отдела культуры «Собеседника» - о том, почему отказался в этом году ехать на «Славянский базар»

Фото: скриншот с видео

Прогиб Николая Баскова засчитан

Сегодня в белорусском Витебске торжественно откроется очередной фестиваль «Славянский базар». Юбилейный и скандальный. Он проходит спустя год после президентских выборов, которые перевернули Беларусь.

Как и среди артистической братии, среди журналистов и ведущих фестиваля нашлись люди, которые сочли невозможным поехать в Витебск. Но так же, как целый ряд артистов, значительная часть моих коллег, состоящих в российском пуле «Славянского базара», а де-факто близких приятелей из разных российских изданий, отправилась на этот фестиваль, ставший для многих из нас родным. 

Я, несмотря на почти 20 лет стажа работы на «Славянском базаре», принял другое решение. И это решение созрело задолго до свежего скандала с Сергеем Соседовым, которого на фестиваль попросту не пустили. Чтобы понять причины, достаточно подписаться на независимые ленты белорусских новостей и в ежедневном режиме получать информацию о том, как, например:

1.

На днях бросили за решетку девушку — выпускницу юрфака БГУ, которая в своей речи на выпускном всего лишь поблагодарила в числе прочих преподавателя, сидящего в тюрьме по политической статье.

2.

Или о том, как людей, которые развешивали белье на балконе своей квартиры в неправильной последовательности цветов, на полном серьезе судили за «несогласованный пикет», сажали и выписывали гигантские штрафы.

3.

История с убийством Романа Бондаренко, в крови которого Лукашенко «обнаружил» алкоголь, а потом судил врача и журналистку, которые это опровергли, вместо того, чтобы судить убийц, - еще один апогей сюрреализма и цинизма, который происходит в соседней стране.

Была еще скандальная посадка самолета в пиратском стиле и еще много-много трэшовых кейсов, от обилия которых за год устали даже самые повернутые на правах человека активисты и правозащитники.

Приходят в Белоруссии и к нашим коллегам. Например, в редакцию Tut.By. Журналисты сумели построить профессиональнейшее медиа, чего в условиях белорусской цензуры добиться очень сложно. Но за год Tut.By, по сути, разгромлен. Менеджеры под арестом, издание на грани признания экстремистским за попытки объективно освещать события. Благодаря какой-то феноменальной воле они все еще работают в партизанском режиме в своей родной стране и даже сделали зеркало своего сайта, поскольку власти перекрыли доступ к их детищу - некогда главному порталу by-нета.

Можно ли закрывать на все это глаза во время «фестиваля любви и дружбы», который открывает человек, всю эту жесть организующий? Наверное, да. 

Но мантра «не надо лезть в политику, и будет тебе счастье и гонорары», которую я слышал многократно, если и работает, то до какого-то предела, за которым начинается предательство.

Предательство не только безвинно страдающих, но и самого себя. У каждого своя красная линия. И, кстати, своя точка отсчета: кое-кто из коллег считает, что «травле» подвергаются как раз те артисты, кто согласился поехать в Белоруссию.

Непосредственно на «Славянском базаре» тоже рвутся снаряды гражданского противостояния. Еще на прошлом фестивале его лучший ведущий Денис Дудинский — обаятельный полиглот — был отстранен за то, что усомнился в правильности действий минского ОМОНа. За год звезда белорусского ТВ побывал под арестом, а месяц назад вынужден был уехать в Киев. Денис - не единственный из любимцев «Базара», кто пострадал за мыслепреступления, но писать обо всем этом ОТТУДА не рекомендуется. Еще в прошлом году аккредитованных на фестивале журналистов кулуарно просили не замечать политического фона. А как не замечать, если пляски русской попсы на витебской сцене — лишь ширма, за которой происходят не только более интересные, но и более важные события?

Лукашенко закатает Баскова в бетон

А кто же поехал? Главным российским артистом, готовым ублажать Александра Григорьевича, оказался Николай Басков. Он не только снялся в пролукашенковском клипе после выборов, но и ездил в Минск на политическое мероприятие, на которое согнали подневольных белорусских артистов и зрителей. Сколько денег отсыпали Баскову за прогибы, неизвестно (за одну только секундную «засветку» в клипе менее дорогие звезды получали по 50 тыс. долларов), но на фестивале он ждет еще и спецнаграду из рук Лукашенко, а его звезда должна быть закатана в бетон около Летнего амфитеатра. Филипп Киркоров, который год назад публично выпрашивал у президента звание народного артиста республики, не приедет, но его «закатывали» год назад. В афишах значатся Тамара Гвердцители, Лариса Долина, Елена Ваенга, Аскольд Запашный, Анита Цой. Отказались от поездки Михаил Галустян, Александр Иванов и группа «Рондо», Александр Буйнов, Наташа Королева, Вахтанг Кикабидзе, Maruv и другие.

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