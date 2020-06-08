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"Страшная, мразотная, человеконенавистническая власть! Будьте вы прокляты!" Сергея Соседова не пустили в Белоруссию

Чиновники Лукашенко отомстили журналисту

Фото: Global Look Press

Музыкальный журналист и шоумен не смог выехать на фестиваль «Славянский базар в Витебске». Об этом он сообщил в своём Фейсбуке. В интервью Sobesednik.Ru Соседов рассказал, что запрет на въезд был инициирован министерством информации Белоруссии.

«Сегодня МИД и Министерство информации Беларуси отказали мне во въезде в республику и участии в фестивале "Славянский базар в Витебске", который я всегда поддерживал и на который должен был ехать в двадцать первый раз, - рассказал Сергей подписчикам. - Причём сделано это было накануне нашего отъезда в Витебск и без объяснения причин.

Но причины отказа я знаю. Они очень мелкие и подлые. Мининформ Беларуси, курируемый администрацией президента, мстит мне за мой отказ от участия в белорусском шоу "Х-Фактор" (а отказался я по многим причинам, главная из которых общественно-политическая обстановка в Беларуси).

При этом я всегда любил и поддерживал "Славянский базар". В апреле-мае мне звонили некие общественные деятели Беларуси с просьбой присоединиться к бойкоту фестиваля, на что я всегда отвечал категорическим отказом. В стране может быть любая обстановка, но фестиваль делает людей и их Отечество лучше, привносит яркие краски в их жизнь. Он становится своеобразным мостом дружбы, любви и взаимопонимания между народами. Но, видать, не сейчас.

Очень жаль добрых, доверчивых и прекрасных людей Беларуси. Сколько вам ещё жить в этом аду! Жуткая, страшная, мразотная, человеконенавистническая власть! Будьте вы прокляты!

Никогда не призывал к бойкоту "Славянского базара", а сейчас хочу это сделать. Не ходите, друзья, на фестиваль, где вместо дружбы, красоты и любви вас потчуют пошлой обязаловкой (заставляют покупать билеты), надоевшими "звёздами", бесконечным уличным одергиванием, тотальной подозрительностью и ненавистью к каждому вашему слову и жесту! Нет - такому "Славянскому базару"! Он для всех нас закончился».

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