Олимпийский размер: Ким Кардашьян займется нижним бельем сборной США
Летняя Олимпиада в Японии, перенесенная на год из-за пандемии коронавируса, стартует менее чем через две недели
Секс-символ Америки Ким Кардашьян, по официальной информации, окажет прекрасную услугу олимпийской сборной США, которая выступит на Играх в Токио с 23 июля по 8 августа. Ее бренд стал официальным поставщиком спортсменам нижнего белья, пижам и одежды для отдыха.
И если белье для олимпийцев выглядит почти пуритански, то сама Кардашьян носит купальники, которые едва прикрывают ее пышные формы.
Кстати, в конце июня она отправилась путешествовать по Италии в компании с моделью Кейт Мосс и ее дочерью Лили Грейс.
Настасья Портман
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Рубрика: Шоу-бизнес