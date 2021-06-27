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Олимпийский размер: Ким Кардашьян займется нижним бельем сборной США

Летняя Олимпиада в Японии, перенесенная на год из-за пандемии коронавируса, стартует менее чем через две недели

Фото: Instagram

Ким Кардашьян

Секс-символ Америки Ким Кардашьян, по официальной информации, окажет прекрасную услугу олимпийской сборной США, которая выступит на Играх в Токио с 23 июля по 8 августа. Ее бренд стал официальным поставщиком спортсменам нижнего белья, пижам и одежды для отдыха.

И если белье для олимпийцев выглядит почти пуритански, то сама Кардашьян носит купальники, которые едва прикрывают ее пышные формы.

Кстати, в конце июня она отправилась путешествовать по Италии в компании с моделью Кейт Мосс и ее дочерью Лили Грейс.

Настасья Портман

Теги: #Олимпиада

Рубрика: Шоу-бизнес

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