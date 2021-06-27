Олимпийский размер: Ким Кардашьян займется нижним бельем сборной США

Секс-символ Америки Ким Кардашьян, по официальной информации, окажет прекрасную услугу олимпийской сборной США, которая выступит на Играх в Токио с 23 июля по 8 августа. Ее бренд стал официальным поставщиком спортсменам нижнего белья, пижам и одежды для отдыха.

И если белье для олимпийцев выглядит почти пуритански, то сама Кардашьян носит купальники, которые едва прикрывают ее пышные формы.

Кстати, в конце июня она отправилась путешествовать по Италии в компании с моделью Кейт Мосс и ее дочерью Лили Грейс.

Настасья Портман