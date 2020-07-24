Спортсменам Олимпиады в Японии рекомендовали использовать презервативы как сувениры

Организаторы Олимпийских игр-2020 в Японии не отказались от идеи раздать 160 тысяч бесплатных презервативов прибывающим спортсменам, пишет The Guardian.

В 2016 году в Рио участникам Олимпиады рекомендовали использовать кондомы по прямому назначению в рамках профилактики инфекций, передающихся половым путем. Теперь же токийские организаторы убедительно просят спортсменов увезти латексные изделия с собой на родину как сувениры.

Причина очевидна – участники из разных стран должны избегать близких контактов друг с другом в условиях пандемии. Международный олимпийский комитет на минувшей неделе активно напоминал жителям олимпийской деревни, что секс противоречит принципам социальной дистанции.

Тем же, кто допустит прелюбодеяние, грозят различные санкции от штрафа до дисквалификации и депортации.

Акция с раздачей бесплатных презервативов в олимпийской деревно проходит с 1988 года.