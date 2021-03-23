Настя Ивлеева планирует коллаборацию с Ким Кардашьян

Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева в Instagram обратилась к американской звезде реалити-шоу, актрисе и супермодели Ким Кардашьян с предложением устроить коллаборацию.

Ивлеева и Кардашьян в одно время оказались на отдыхе в Риме и россиянка решила не упускать возможность знакомства.

«Кимусь, заюш, я знаю, что ты сейчас в Риме. Мы с тобой продуктивные, невероятные, успешные девушки, и в одном городе. Я считаю, что нам нужно встретиться, нормально уже познакомиться, пообщаться, перетереть многие вещи»

, – обратилась Ивлеева к Кардашьян на русском языке в сторис соцсети.

После, получив поддержку своего намерения от поклонников, написала другое, не менее ироничное видео, но уже на английском языке с отчетливым русским акцентом вперемешку с русским:

«Хэллоу, Ким. Хау а ю. Айм файн. Май нейм из Анастасия Ивлеентес. Он раша Анастасия Ивлеева. Айм э биг блогер, биг вуман, ю биг вуман – ту. Давай гоу хэв митинг, ю ноу, итинг, дринк вот ю вонт. [Обсудим] рашен коллабарейшен виз Америка. Мэйк муви, фото, вот ю вонт»

Ивлеева показала свою футболку с принтом Папы Римского и предложила Ким не стесняться и подходить к ней познакомиться, если встретит на улице.

Ивлеева попросила своих поклонников отметить на странице у Ким ее аккаунт, а под своим видео упоминать аккаунт Ким, чтобы американской звезде приходили оповещения. Дело было сделано – под публикациями нарисовались тысячи ссылок.

40 тысяч комментариев, по словам Ивлевой, Кардашьян точно не могла не заметить. Но ответа от суперзвезды пока не последовало.