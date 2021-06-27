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МакSим стало хуже: подруга певицы рассказала о ее критическом состоянии

По словам приятельницы артистки, врачи обнаружили, что в ее лёгких начался сильнейший гнойно-воспалительный процесс

Фото: Instagram Марина Максимова

У певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), ухудшилось состояние и начался сепсис. Об этом сообщила «КП» подруга артистки. 

«Марина снова в критическом состоянии. Она сейчас находится в медикаментозном сне, подключена к ИВЛ и ЭКМО. Врачи сделали Марине свежее КТ и анализ крови, обследование показало, что в ее лёгких сильнейший гнойно-воспалительный процесс. Судя по всему, начался сепсис. Врачи делают все возможное, чтобы облегчить ее состояние», – рассказала подруга Марины. 

В минувшую субботу PR-менеджер певицы сообщала, что у находящейся в коме МакSим улучшилось состояние. При этом отмечалось, что 9 июля певицу попытались отключить от аппарата искусственного дыхания, но она не смогла самостоятельно дышать.

19 июня стало известно, что артистку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в искусственную кому, а поражение ее легких составило 75%, позже оно увеличилось до 80%. Ее подключили к ЭКМО – аппарату для экстракорпоральной мембранной оксигенации, чтобы насытить кровь кислородом.

Ранее журналист Антон Красовский в эфире у Андрея Малахова отмечал, что пациенты с ковидом, которые были переведены на аппарат ЭКМО, выживают в 2% случаев.

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