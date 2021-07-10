У находящейся в коме МакSим улучшилось состояние

Певице МакSим, госпитализированной еще 15 июня с подозрением на ковид, стало лучше. Об этом сообщила ее пиар-директриса Яна Богушевская, пишет «Газета.ру».

«У Марины есть положительная динамика, ей стало лучше», – цитирует издание Богушевскую, но при этом подробностей о состоянии звезды не приводится.

Телеграм-канал Mash ранее сообщал, что 9 июля певицу попытались отключить от аппарата ЭКМО, но она не смогла самостоятельно дышать.

8 июля представители МакSим подтверждали, что девушка до сих пор находится в искусственной коме и ее состояние стабильно тяжелое.

Ранее журналист Антон Красовский в эфире у Андрея Малахова отмечал, что пациенты с ковидом, которые были переведены на аппарат ЭКМО, выживают в 2% случаев.