У находящейся в коме МакSим улучшилось состояние
Об этом сообщила PR-менеджер певицы
Певице МакSим, госпитализированной еще 15 июня с подозрением на ковид, стало лучше. Об этом сообщила ее пиар-директриса Яна Богушевская, пишет «Газета.ру».
«У Марины есть положительная динамика, ей стало лучше», – цитирует издание Богушевскую, но при этом подробностей о состоянии звезды не приводится.
Телеграм-канал Mash ранее сообщал, что 9 июля певицу попытались отключить от аппарата ЭКМО, но она не смогла самостоятельно дышать.
8 июля представители МакSим подтверждали, что девушка до сих пор находится в искусственной коме и ее состояние стабильно тяжелое.
Ранее журналист Антон Красовский в эфире у Андрея Малахова отмечал, что пациенты с ковидом, которые были переведены на аппарат ЭКМО, выживают в 2% случаев.
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Рубрика: Шоу-бизнес