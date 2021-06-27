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Внучка Людмилы Гурченко: В доме моей бабушки поселилось привидение

По словам Елены Королевой, проклятье по женской линии, которое есть в роду у легендарной актрисы, скоро оборвется

Фото: Instagram

Елена Королёва

Внучка легендарной Людмилы Гурченко – Елена Королёва – в ужасе. Она уверяет, что на даче ее знаменитой бабушки поселилось привидение, которое не дает ей покоя. Чтобы прогнать злого духа, наследница звезды уже освящала дом святой водой, но это оказалось бесполезным. Своими переживаниями Королёва поделилась с нашим корреспондентом.

Загородный дом Людмилы Гурченко находится в поселке Глаголево, в 35 километрах от МКАДа. Он был построен в 1995 году, но актриса приобрела его несколько позднее. После смерти Людмилы Марковны дача по наследству перешла ее дочери Марии. Но она ушла из жизни в 2017 году, и теперь эти владения принадлежат внучке актрисы. Елена Королёва в будущем хочет превратить этот дом в музей своей великой бабушки. Но вот только ее сильно настораживают странные вещи, происходящие в жилище. Например, Елена часто слышит таинственные шаги по лестнице по ночам.

– Раньше в мою голову закрадывалась мысль, что на даче обитает дух самой бабушки, – дрожащим голосом произносит 37-летняя Елена. – Но недавно я побывала на концерте певицы Эммы М. Как оказалось, она обладает экстрасенсорными способностями.

Так вот Эмма мне сказала, что скорее всего бабушка к этому привидению не имеет никакого отношения, а на самом деле это дух кого-то из людей, которые жили в доме еще до того, как бабушка приобрела этот дом. Но это все надо будет уточнять подробно.

От новой версии личности таинственного ночного гостя Елене стало жутко на душе. Она заверила нас, что будет и дальше заниматься этим вопросом, ведь с каждым днем ей все страшнее становится приезжать на дачу. Кстати, там хранится большая часть вещей Людмилы Гурченко, и Елена даже нашла там драгоценное кольцо актрисы, которое оценивается в миллионы рублей. Еще недавно в качестве поддержки Королёву в поездках в этот дом сопровождал Прохор Шаляпин, на любовные отношения с которым она надеялась. Но некоторое время назад иллюзии Елены рухнули – она поняла, что может претендовать лишь на роль запасного аэродрома, ведь у Прохора есть богатая невеста в Америке – бизнесвумен Татьяна Дэвис, к которой он собирается в гости этим летом.

Фото: Instagram
Елена Королёва и Прохор Шаляпин
Фото: Instagram

– Я поняла, что Прохор ко мне охладел, – вздыхает внучка Гурченко. – И я все чаще стала ловить себя на мысли, что если и дальше буду питать какие-то надежды по отношению к нему, то мне всегда придется делить его с другой женщиной. Однако Елена не унывает: от той же певицы с экстрасенсорными способностями она узнала, что уже скоро ее ждет судьбоносное знакомство.

Фото: Instagram

«Красивые мужики доводили бабушку до депрессии»

– Я знаю, что в нашем роду есть проклятье по женской линии – у бабушки и у мамы были несчастливые браки, – делится Королёва. – Но Эмма М мне сказала, что на мне это проклятье оборвется и уже скоро у меня появится очень обеспеченный мужчина, который полностью возьмет ответственность за меня и мою дочь Таисию. Я думаю, в этом мне поможет мое психологическое образование и то, что я очень не хочу повторить сценарий жизни моей матери.

Внучка Гурченко считает, что раньше ей не везло в личной жизни потому, что она влюблялась преимущественно в красивых мужчин, которые не были с ней искренними и пользовались ее известностью. Но она верит, что в ближайшее время все изменится к лучшему.

– Сейчас я очень осторожно отношусь к красавчикам: сразу вижу в них алчность, избегаю таких мужчин, – говорит Королёва. – Мама и бабушка в свое время на этом погорели – смазливые мужики доводили их до депрессии. Таких мужчин сейчас называют «токсичными нарциссами»! Эмма М сказала, что мужик, который появится в моей жизни, будет совсем другим – заботливым и искренним!

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