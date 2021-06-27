Внучка Людмилы Гурченко: В доме моей бабушки поселилось привидение

Внучка легендарной Людмилы Гурченко – Елена Королёва – в ужасе. Она уверяет, что на даче ее знаменитой бабушки поселилось привидение, которое не дает ей покоя. Чтобы прогнать злого духа, наследница звезды уже освящала дом святой водой, но это оказалось бесполезным. Своими переживаниями Королёва поделилась с нашим корреспондентом.

Загородный дом Людмилы Гурченко находится в поселке Глаголево, в 35 километрах от МКАДа. Он был построен в 1995 году, но актриса приобрела его несколько позднее. После смерти Людмилы Марковны дача по наследству перешла ее дочери Марии. Но она ушла из жизни в 2017 году, и теперь эти владения принадлежат внучке актрисы. Елена Королёва в будущем хочет превратить этот дом в музей своей великой бабушки. Но вот только ее сильно настораживают странные вещи, происходящие в жилище. Например, Елена часто слышит таинственные шаги по лестнице по ночам.

– Раньше в мою голову закрадывалась мысль, что на даче обитает дух самой бабушки, – дрожащим голосом произносит 37-летняя Елена. – Но недавно я побывала на концерте певицы Эммы М. Как оказалось, она обладает экстрасенсорными способностями.

Так вот Эмма мне сказала, что скорее всего бабушка к этому привидению не имеет никакого отношения, а на самом деле это дух кого-то из людей, которые жили в доме еще до того, как бабушка приобрела этот дом. Но это все надо будет уточнять подробно.

От новой версии личности таинственного ночного гостя Елене стало жутко на душе. Она заверила нас, что будет и дальше заниматься этим вопросом, ведь с каждым днем ей все страшнее становится приезжать на дачу. Кстати, там хранится большая часть вещей Людмилы Гурченко, и Елена даже нашла там драгоценное кольцо актрисы, которое оценивается в миллионы рублей. Еще недавно в качестве поддержки Королёву в поездках в этот дом сопровождал Прохор Шаляпин, на любовные отношения с которым она надеялась. Но некоторое время назад иллюзии Елены рухнули – она поняла, что может претендовать лишь на роль запасного аэродрома, ведь у Прохора есть богатая невеста в Америке – бизнесвумен Татьяна Дэвис, к которой он собирается в гости этим летом.