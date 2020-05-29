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"Из-за угроз мне приходится оглядываться на улице!" Внучка Людмилы Гурченко страдает от травли

Елену Королеву подозревают в романах с Гогеном Солнцевым и Прохором Шаляпиным одновременно

Фото: Instagram

В адрес внучки легендарной Людмилы Гурченко летят проклятия из-за ее недавнего интервью нашему изданию. Елена Королева вновь связалась с Sobesednik.ru, чтобы рассказать, через какие испытания ей сейчас приходится проходить.

 В том злополучном интервью Елена рассказывала нам о своих отношениях с Прохором Шаляпиным, в романе с которым ее подозревают уже несколько месяцев. Внучка Гурченко вскользь упомянула, что в последнее время пользуется большим успехом и у других мужчин. К примеру, друг детства Гоген Солнцев уже давно зовет ее в ресторан.

– После публикации в вашей газете мне начали поступать угрозы, – вздыхает 37-летняя Елена. – Мне пишут: «Руки прочь от Гогена, он не свободен! Продолжай встречаться с Прохором, а то будет хуже…». И это еще самое безобидное сообщение.

Также пишут какие-то странные люди постоянно. То познакомиться хотят, то сразу куда-то зовут, то бестактные вопросы задают про мою личную жизнь. Просмотреть аккаунты, с которых приходят сообщения, я не могу. Написала Гогену с вопросом, кто бы мог так за него бороться. Он сказал, что надо встретиться и разобраться. Кто знает, возможно, мне написывает его взбалмошная жена.

Королева старается не отвечать своим недоброжелателям. В основном, сообщения с критикой в свой адрес она удаляет, чтобы поскорее о них забыть. Но выходит у Елены это слабо. Внучка Гурченко не скрывает, что всерьез стала бояться за свою жизнь.

– Я не могу понять, фанаты Гогена пишут мне угрозы в шутку или в серьез, – вздыхает наша собеседница. – Но из-за всего этого я стала оглядываться во время прогулок. Есть переживания. Гоген – просто мой хороший приятель. Я не виновата, что с ним знакома, как и с многими другими людьми из шоу-бизнеса.

Гоген обещал увидеться со мной на этой неделе. Но это скорее будет  не свидание, а совместный поиск тех странных людей, которые против нашего с ним общения.

Отвлечься от дурных мыслей Елене помогают встречи с Прохором Шаляпиным. К нему у нее как раз есть симпатия как к мужчине. Королева не скрывает, что их дружба в будущем может перерасти во что-то большее.

– У нас все чудесно. Прохор ездит на гастроли, записывает песни. Он очень занят, – продолжает внучка Гурченко. – Вот он как раз на свидания и зовет, но выбирает слишком пафосные места. А я увлекаюсь конным спортом и могу всю неделю пропадать на ипподроме. Прохор еще не решился пойти со мной туда.

Елена планировала совместить тягу Прохора к светским мероприятиям и свою любовь к лошадям. Она хотела пригласить его на скачки. Но этим планам не суждено было сбыться.

– Из-за новой волны пандемии коронавируса, все скачки в Москве отменили, – поясняет Королева. – А я так хотела нарядиться для этого события! Моя знакомая дизайнер даже приготовила для меня шикарное платье, шляпу… Придется искать другое красивое место, где будут и лошади, и рестораны, чтобы порадовать Прохора. 

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