Ботокс за 200 тысяч: Прохор Шаляпин омолодился перед встречей с миллионершей

Прохор Шаляпин предпринял смелый шаг. Артист посетил пластического хирурга, чтобы омолодиться к летнему сезону.

Какие именно процедуры были проведены и сколько они стоят, артист рассказал Sobesednik.ru.

В свои 37 лет Прохор выглядит достаточно молодо. Даже пластический хирург Карл Тавберидзе во время приема отметил, что у певца нет серьезных признаков старения. Поэтому специалист посоветовал Шаляпину лишь несколько косметологических процедур для того, чтобы освежить облик, на что певец ответил согласием.

Доктор 40 минут колдовал над внешностью звезды, он ввел в лицо Прохора 6 мл гиалуроновой кислоты. А также были использованы нити и ботокс в объеме 30 единиц.

– Решался я на эти процедуры долго, – говорит певец. – Очень боюсь уколов. Но, к счастью, все прошло безболезненно, я практически не ощутил ничего. Больше боялся!

Уже через несколько дней после процедур у Шаляпина было запланировано важное мероприятие. Артист переживал, что после похода к косметологу возникнет отечность. Но, к счастью, ничего подобного не произошло.

– Пока не могу сказать, получил ли я ожидаемый эффект, – продолжает артист. – Мне сказали: нужно, чтобы прошла неделя, а то и две, чтобы все устаканилось.

Омоложение влетело Прохору в копеечку.

– Стоят эти процедуры около 200 тысяч рублей и в среднем их нужно проводить раз в год, – пояснил Шаляпин.

Усилия Прохора уже очень скоро сможет оценить его давняя подруга, миллионерша Татьяна Дэвис, в гости к которой он планирует отправиться летом.

– Я точно полечу отдыхать в Сочи с родителями и у меня там будет детский фестиваль, – делится артист. – Потом полечу в Лас-Вегас к Татьяне.

С Татьяной Прохору уже давно приписывают роман. Также поговаривают, что у миллионерши в России появилась конкурентка, так как Шаляпин уже несколько месяцев крутит шуры-муры с внучкой Людмилы Гурченко Еленой Королевой.

Конечно, мы не могли не спросить об этом самого артиста.