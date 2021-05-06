"Снова вместе, снова рядом!": Прохор Шаляпин вернулся к Копенкиной

Влюбленная парочка проводит веселый отпуск в Сочи.

37-летний певец, так и не нашедший даму сердца, похоже совсем отчаялся и вернулся к бывшей возлюбленной Ларисе Копенкиной. Вместе они отправились в романтическое путешествие на Красную поляну в Сочи. Парочка ходила на экскурсии и в рестораны, постоянно записывая совместные видео. 65-летняя бизнесвумен по всей видимости была очень рада такому повороту судьбы. Лариса постоянно шутила и хохотала, даже когда ироничный Шаляпин предлагал ей больше ходить пешком, чтобы разминать суставы и спрашивал, от какого собеса она приехала на отдых. Он также периодически интересовался, не стало ли пожилой подруге плохо от разряженного горного воздуха, а та лишь игриво отмахивалась: «Опять ты на моем пути!»

Поклонники пришли в недоумение от необъяснимого поведения Шаляпина, ведь с Копенкиной они расстались много лет назад, а сам он недавно подогрел слухи о своем новом романе с внучкой Людмилы Гурченко Еленой. Прохор несколько раз появился в компании женщины на публике, спровоцировав разговоры об их отношениях.

Многие подписчики, увидев счастливых Шаляпина и Копенкину снова вместе, искренне порадовались: «Это судьба, прекрасно смотритесь вместе!», «Лариса моложе Вас выглядит. Ухоженная, отдохнувшая, девочка просто», «Сладкая парочка опять вместе», «Только, Прохор, вот эта женщина тебя любит, а все те только пшик!!» Писали, что Копенкина – сильная неунывающая женщина, а именно такая нужна певцу в качестве спутницы. Многие даже говорили, что искренне надеятся на их скорую свадьбу.

Нашлись и те, кто пожелал Шаляпину искать себе подружек в домах престарелых и вообще обвинил его в очередном пиаре на романе с женщиной, которая старше на 18 лет.

Сами влюбленные пока никак не комментируют свои возобновившиеся отношения, хотя в своих интервью Прохор не раз намекал, что так весело и интересно, как с Копенкиной, ему ни с кем другим не было.

Что выйдет из этого майского курортного романа, мы скоро узнаем. Вдруг и правда отношения этой необычной яркой пары выйдут на более серьезный уровень?