Любитель женщин постарше Прохор Шаляпин мечтает затащить в постель Ветлицкую

36-летний певец дал шуточное интервью в постели... полностью обнаженным. Он рассказал о своей главной эротической фантазии – оказаться на необитаемом острове с толпой рабов и рабынь и делать с ними все, что ему вздумается.

Шаляпин признался, что не отличается высоким уровнем нравственности, например, он может заниматься сексом за деньги с неприятными дамами, а еще способен на измену.

– Ну жизнь-то одна, пей не спеша, – заявил Прохор в интервью Лике Осиповой. – Пушкин говорил: «Тот, кто счастье увидел в одной женщине, тот женщин-то и не видал!»

Шаляпин рассказал, что женщины после 60 лет имеют особенный запах и вспомнил бывшую жену Ларису Копенкину, намекнув, что даже после их расставания с удовольствием бы продолжил отношения с ней.

Лариса Копенкина и Прохор Шаляпин

– Она такая яркая, харизматичная женщина, в ней есть жизнь, – признался Прохор.

Шаляпин не стал скрывать, что ему нравятся женщины постарше, и он бы с удовольствием оказался в постели с Анджелиной Джоли или Натальей Ветлицкой.