Лара Фрост о драке с внучкой Гурченко: Лезла всей тушей на орган моего парня!

Модель Лара Фрост впервые рассказала подробности своей драки с внучкой Людмилы Гурченко и обвинила ее в пьянстве.

На днях внучка Людмилы Гурченко Елена Королева получила травмы в ночном клубе. На 37-летнюю наследницу Народной артистки набросилась модель Лара Фрост, которая приревновала к Елене своего парня. О своем видении инцидента Лара рассказала в эксклюзивном интервью корреспонденту Sobesednik.ru.

Лара Фрост утверждает, что побила Королеву заслуженно, так как та откровенно лезла к ее молодому человеку по имени Руслан.

– Елена в своих интервью утверждает, что пришла на мероприятие со своим мужиком, но, видимо, перепутала его с моим, – иронизирует 28-летняя модель. – Я своего ни с кем не путаю, а у нее это, видимо, в порядке вещей. Извините, но она лезла на половой орган моего парня всей своей тушей. Я вспылила, так как не могла ее оттащить, она ведь раза в три больше меня.

Елена Королева утверждает, что из-за ударов Лары у нее теперь вывихнута челюсть. Но Фрост уверена, что это не так.

– Да она просто пиарится за мой счет, – считает Лара. – После инцидента она еще несколько дней давала интервью прессе, а потом резко опубликовала в интернете фото с перебинтованным лицом. Как такое может быть?! Интервью с такой травмой не дают.

Лара также заявила, что в тот роковой вечер Королева была нетрезва.

– А что, по ее лицу не видно, что она выпивает?! – говорит Фрост. – Трезвые женщины себя так не ведут. Она всем говорит, что является внучкой Гурченко, но при этом неадекватно себя ведет в обществе. Даже я, хоть у меня и нет знаменитой бабушки, не могу себе такого отвратительного поведения позволить!

– А как давно вы встречались с Русланом до драки?

– Для каждого «давно» – это разный срок. Скажем так, у нас был только начальный этап отношений, конфетно-букетный период.

– Этот инцидент как-то повлиял на ваши отношения?

– Да. Руслан был в шоке от того, что произошло. Ему этот весь скандал совершенно был не нужен. Сейчас он будто бы ушел в подполье, начал от меня отдаляться. Все время говорит, что ему некогда со мной разговаривать…