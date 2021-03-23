"Саша вновь думает о переезде": Вдова Олега Яковлева скрывает свое место жительства

29 июня исполнилось четыре года со дня смерти участника группы «Иванушки» Олега Яковлева. Но вместо тихих поминок в прессе развернулся целый скандал. На этот раз гражданскую жену Олега обвинили в мошенничестве по отношению к обычной российской пенсионерке. Sobesednik.ru выяснил, как на это отреагировали сама вдова звезды и люди из ее окружения.

На шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» пришла жительница Красноярска Галина Цой. Пенсионерка заявила, что в ноябре 2020-го ей позвонил неизвестный, представившись сотрудником банка, он сообщил, что на имя Галины кто-то пытается взять кредит в 260 тысяч рублей. Пенсионерке был дан совет самой взять в банке эту сумму и перевести ее на определенный счет. Она согласилась. Как выяснилось позже, этот счет принадлежал ИП Александре Куцевол. Сейчас по этому вопросу идут судебные разбирательства.

– Пенсионерку правда обманули, – сказал нам друг Александры – Андрей Григорьев-Апполонов-младший. – Но ее деньги Саша себе не присваивала. Она лично приходила в полицию и писала так называемое возражение.

Насколько я знаю, средства Саша не снимала, их заблокировал банк после обращения Галины в полицию.

Сама Александра в последнее время не общается с журналистами. Но Андрей с ней постоянно на связи.

– Только что я разговаривал с Сашей, – продолжает наш собеседник. – Она в шоке до сих пор. Мне кажется, это просто провокация в ее сторону. Тем более что сама Галина говорит, что звонил ей какой-то мужик, явно не Саша.

Стоит отметить, что в последние годы неприятностей у вдовы Яковлева хоть отбавляй. Недавно ей пришлось выехать из квартиры ее возлюбленного в центре Москвы, так как эту недвижимость артист завещал своему другу Роману Радову. Куцевол пыталась остаться там и даже судилась с наследником, но все же решила отступить. Однако Радову не понравилось то, что Александра забрала с собой практически все вещи, включая домофон и оконные ставни.

– В завещании четко прописано, что Роману достается только объект недвижимости, – оправдывает действия Куцевол ее друг. – Она вывезла все памятные вещи, чтобы потом их разместить в музее памяти Олега, который она создаст.

Мы специально наняли риелтора, который будет отслеживать дальнейшие действия Романа с этой недвижимостью. Если он выставит ее на продажу, мы соберем деньги и купим ее. Если он будет квартиру сдавать – арендуем.

Сам Радов, по словам Андрея, возможность сдачи или продажи квартиры не хочет обсуждать со сторонниками Саши.

– Сразу же после смерти Олега Игорь Матвиенко и мой родственник Андрей Григорьев-Апполонов обсуждали условия, при которых Саша могла бы остаться в квартире, – поясняет Андрей. – До судов Саша просила у Романа дать ей возможность выкупить недвижимость. Да и самого Романа мы знали с хорошей стороны. При жизни Олега они даже втроем ездили отдыхать: он, Саша и Роман. Мы с моей покойной женой Юлей тоже с ними отдыхали. Почему Радов потом встал в позу, мне непонятно.

Самое интересное, что на суды Саша потратила миллионов десять, примерно столько же, подозреваю, заплатил и Роман. А эта квартира с ремонтом 20-летней давности стоит 22–24 миллиона.

Григорьева-Апполонова также возмущает то, что Куцевол сейчас приходится в прямом смысле скрываться от прессы. Однако сотрудники шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» недавно ее все же нашли во дворе дома, в котором она сейчас снимает квартиру. Куцевол даже пришлось вызывать полицию.

– Корреспонденты выследили ее незаконно, по биллингу, – сетует друг Александры. – Саша специально никому не давала своего нового адреса. Даже мы, ее друзья, знали лишь, в каком районе она живет. Она хотела пожить спокойно, собраться с мыслями. У нее мама сейчас лежит в больнице в тяжелом состоянии. Но тут ее подстерегают журналисты когда она выходит из машины. В эфире-то этого не было показано. Но камеры видеонаблюдения, расположенные во дворе, все зафиксировали. Потом журналисты напали на ее отца. Саша вновь думает о смене своего места жительства.

Лола Андреева: Память об Олеге треплют во все стороны!

Своим мнением о личности Александры Куцевол с нами поделилась жена другого участника «Иванушек» – Кирилла Андреева.

– Я в какой-то степени за Сашу, но против ее непонятных действий с вывозом всего на свете из квартиры Олега, – вздыхает Лола Андреева. – Жаль, что память об Олеге так треплется во все стороны.

Но я не могу ничего плохого сказать о Саше. Она помогала Олегу, заботилась о его здоровье, насколько он это позволял. Саша успешно занималась его карьерой.

Мы с ней сейчас плотно не общаемся. Но я не думаю, что она способна на противоправные действия по отношению к пенсионерке. В конце концов, ее родители – тоже пожилые люди. А на телевидении часто бывает такое, что могут вообще приходить вымышленные герои.