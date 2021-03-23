Очень редко бодрствует: состояние бабушки Ивана Урганта сильно ухудшилось

Легендарная Нина Ургант в свое время сводила с ума миллионы поклонников. А сейчас состояние здоровья 91-летней актрисы оставляет желать лучшего. Из-за серьезной болезни и возрастных изменений Нина Николаевна почти не встает с постели.

Нина Ургант живет в Санкт-Петербурге. Знаменитый внук не раз предлагал ей перебраться в Москву. Но Нина категорически отказывалась уезжать из любимого города. В результате Нина Николаевна так и осталась жить в своей квартире в центре Санкт-Петербурга.

Несколько лет назад медики выявили у Ургант серьезное заболевание – болезнь Паркинсона, которая, как известно, тяжело лечится.

– У меня действительно болезнь Паркинсона, – не скрывала звезда. – От нее нет лекарств. А так хочется, чтобы не болели кости, чтобы не отнимались ноги. Я не хочу, чтобы по «Первому каналу» мне, как одной актрисе, забыла ее имя, собирали деньги в качестве помощи.

Моя болезнь связана с нервами, с рассудком и большими неприятностями. Я не хочу, чтобы люди меня видели беспомощной, поэтому нигде не снимаюсь.

Телевизор Нина Николаевна смотрит регулярно: обожает старые советские кинофильмы и, конечно, программы с участием внука Ивана, с которым у нее особая связь.

– У нас всегда были очень доверительные отношения. Мы обожаем друг друга. Вот сын у меня по характеру совершенно другой. Андрей – кусачий, нетерпимый, порой, бывает, не сдерживается. Может даже обидеть. А Ваня этого не сделает никогда. И не позволит. А сын может.

Ванюшка всегда приезжает с огромным букетом роз. Они такие красивые! Я ему говорю: «Ваня, зачем ты тратился? Ты же еле донес! Мне достаточно и три цветка красивых в вазу поставить!» Но он получает удовольствие от того, что может мне принести охапку роз, которые заполняют всю кухню своим ароматом!

Еще год назад Нина Николаевна могла погулять в центре Санкт-Петербурга. Но в последние месяцы легендарная актриса сильно сдала. Она уже не может выйти на улицу и даже по своей квартире почти не передвигается.

– Нина Николаевна очень болеет: у нее нервное, – рассказал нам приятель семьи Ургант. – Она исправно пьет таблетки, но они не помогают. Она то в себе, то не в себе. Как таблетки подействуют. В основном она спит. Придет в себя, покушает и опять засыпает. И так каждый день. Возраст – что вы хотите.

Главное, что она ни в чем не нуждается. И Ваня, и ее сын Андрей на постоянной связи, решают все вопросы. В этом плане Нине Николаевне повезло.

Рядом с Ургант постоянно находится сиделка. Она ухаживает за легендарной актрисой в круглосуточном режиме. По нашей информации, помощниц у легендарной актрисы несколько: они сменяют одна другую.

– Очень редко наша Нина бодрствует, – продолжает наш собеседник. – Раньше очень любила читать книги. Без них она не представляла своей жизни. У нее дома большая библиотека, которую она постоянно пополняла. Читала каждый день.

Но сейчас в Санкт-Петербурге очень жарко, да и ее состояние ухудшилось. Книги не читает, лежит как рыба.

Корреспонденты Sobesednik.ru позвонили легендарной актрисе, с которой регулярно общались по телефону. Но трубку она не сняла. На звонок ответила женщина, вероятно, сиделка.

– Нина Николаевна спит, – сообщила женщина. – Даже не знаю, когда она сможет поговорить с вами. Она мыслит нормально, разговаривает. Но, когда проснется, я не знаю. Будить не буду.