Ксения Собчак: коронавирус стал жестче для молодых, человечество в опасности!

Ксения Собчак жутко боится нового штамма коронавируса. Звезда в шоке от сводок врачей. Узнав о том, что индийский вариант «короны» опасен даже для молодых, она побежала к врачам и сделала прививку. Несмотря на то, что не так давно перенесла коронавирус.

– Мы всей семьей переболели: и я, и мама, и Константин, – говорит Ксения. – После сдали анализы: у нас высокий уровень антител, который пока нас защищает. Но этого недостаточно.

Собчак решила не испытывать судьбу и сделала еще одну фазу вакцины. Теперь она чувствует себя более защищенной: даже в общественных местах появляется без маски.

– У моего врача есть мнение, что мне можно было и не делать, – говорит Ксения. – Но я сделала. Тем, кто переболел за эти шесть месяцев, допускается сделать одну фазу вакцины – одну прививку. Я считаю, что, наверное, это не самая лучшая идея. Да, это экспериментальная вакцина, но и вирус тоже экспериментальный. У нас здесь выбор между плохим и очень плохим. Переболеть новым штаммом явно хуже, судя по тому, что сейчас 30–40-летние люди находятся в больницах под ИВЛ. Вирус стал жёстче и опаснее именно для молодых. Поэтому лучше привиться. При этом я не исключаю каких-то хреновых последствий. Но это явно лучше, чем аппарат ИВЛ.

Ксения не понимает, почему в России боятся вакцинироваться. Собчак пугают разговоры о том, что прививка может иметь серьезные последствия для организма.

– Мне странны дискуссии на эту тему, – вздыхает Собчак. – Люди говорят: «Последствия могут быть опасными, ведь пока не было клинических исследований в течение трех лет!» Ребят, у нас нет такого времени. Реально человечество сейчас находится в опасности. Вирус мутирует. И если все человечество не привьется за короткий срок, вирус будет мутировать и дальше. И может стать смертельным для всех. Давайте исходить из плохих карт, которые выданы человечеству.

Собчак не исключает, что после испытания отечественной вакцины сделает себе прививку и еще один раз. Но – иностранную.

– Нашу прививку не принимают за границей, это надо понимать, – говорит Собчак. – Я собираюсь сделать прививку какой-то международной вакциной позже, чтобы был «зеленый паспорт» (возможность без проблем вылететь в другую страну. – Авт.). Но это следующий этап. Пока можно выехать из России без прививки, с ПЦР-тестом.

Кстати

«Молодой муж не дает расслабиться!»

Ксения Собчак находится в прекрасной форме. Она не скрывает, что активно занимается спортом, следит за питанием. Не дает ей расслабиться и муж Константин Богомолов.

– Молодой новый муж – лучший рецепт того, чтобы всегда хорошо выглядеть, – подмигнула Ксюша.

Новые формы Собчак оценила и Наташа Королёва. Увидев звезду на одном мероприятии, Наташа обратила внимание, что Ксюша – без белья. Собчак смутилась и пошутила, что находиться при Тарзане без белья – опасно.

– При мне тоже опасно, – заявила Королёва.