"Выгнать его из страны": россияне набросились на Богомолова из-за трансгендера в спектакле

Известный российский режиссер и супруг телеведущей Ксении Собчак, художественный руководитель московского Театра на Малой Бронной Константин Богомолов решил пригласить для участия в постановке спектакля «Вишневый сад» по Антону Чехову актрису Наталью Максимову. Примечательного в этой новости на самом деле немало. Дело в том, что Наташа Максимова – трансгендер, то есть в прошлом она была мужчиной. Причем, Богомолов отвел ей роль Раневской.

Российские СМИ отреагировали на эту новость по-разному, но преимущественно подают ее в негативных тонах. Особенно усердствовал в оценках «смелого» решения режиссера Богомолова известный журналист и телеведущий Евгений Киселев, который в эфире программы «Вести недели» даже задался вопросом: «разве для такого существует сцена театра». Напомнил журналист и о том, что все это действо фактически финансируется за счет государства.

Как бы там ни было, но общий тон высказываний в рамках обсуждения этой темы в целом понятен, все-таки российское общество в общей своей массе весьма консервативно. Более того, «защита традиционных семейных ценностей» – одна из ключевых задач обновленной стратегии нацбезопасности России, не так давно утвержденной президентом Путиным. Да и по комментариям россиян в социальных сетях можно понять, что стремление добавить в спектакль «изюминку», вытащив на сцену трансгендера, по душе далеко не всем. Более того, многие подобным обращением с великим Чеховым откровенно возмущены.

«Вот так и докатимся до мировых ценностей»;

«Давно пора гнать этого творца метлой»;

«Лишь бы хайпануть, видимо в театр перестали ходить! Один трансгендера позвал, другой Бузову! Куда катимся?»;

«Не отстаёт от моды, а слабо Богомолову самому пол сменить? Вот тогда можно было поболтать»;

«Это уже "Вишнёвый зад" какой-то»;

«И они ещё просят дотации на культуру, а сами такое на сцену выпускают»;

«Хватит превращать театр в цирк уродцев»;

«После Бузовой во МХАТе ничего не удивляет больше!»;

«Выгнать его вместе с Собчак из страны»;

«Фу, мерзость какая»;

«Зачем издеваться над образом Раневской? Потихоньку вот это вот безобразие внедряют и в наше общество», – пишут пользователи.