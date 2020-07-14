"Выгнать его из страны": россияне набросились на Богомолова из-за трансгендера в спектакле
В Сети обсуждают скандальную постановку спектакля "Вишневый сад", режиссером которой стал супруг Ксении Собчак
Известный российский режиссер и супруг телеведущей Ксении Собчак, художественный руководитель московского Театра на Малой Бронной Константин Богомолов решил пригласить для участия в постановке спектакля «Вишневый сад» по Антону Чехову актрису Наталью Максимову. Примечательного в этой новости на самом деле немало. Дело в том, что Наташа Максимова – трансгендер, то есть в прошлом она была мужчиной. Причем, Богомолов отвел ей роль Раневской.
Российские СМИ отреагировали на эту новость по-разному, но преимущественно подают ее в негативных тонах. Особенно усердствовал в оценках «смелого» решения режиссера Богомолова известный журналист и телеведущий Евгений Киселев, который в эфире программы «Вести недели» даже задался вопросом: «разве для такого существует сцена театра». Напомнил журналист и о том, что все это действо фактически финансируется за счет государства.
Как бы там ни было, но общий тон высказываний в рамках обсуждения этой темы в целом понятен, все-таки российское общество в общей своей массе весьма консервативно. Более того, «защита традиционных семейных ценностей» – одна из ключевых задач обновленной стратегии нацбезопасности России, не так давно утвержденной президентом Путиным. Да и по комментариям россиян в социальных сетях можно понять, что стремление добавить в спектакль «изюминку», вытащив на сцену трансгендера, по душе далеко не всем. Более того, многие подобным обращением с великим Чеховым откровенно возмущены.
«Вот так и докатимся до мировых ценностей»;
«Давно пора гнать этого творца метлой»;
«Лишь бы хайпануть, видимо в театр перестали ходить! Один трансгендера позвал, другой Бузову! Куда катимся?»;
«Не отстаёт от моды, а слабо Богомолову самому пол сменить? Вот тогда можно было поболтать»;
«Это уже "Вишнёвый зад" какой-то»;
«И они ещё просят дотации на культуру, а сами такое на сцену выпускают»;
«Хватит превращать театр в цирк уродцев»;
«После Бузовой во МХАТе ничего не удивляет больше!»;
«Выгнать его вместе с Собчак из страны»;
«Фу, мерзость какая»;
«Зачем издеваться над образом Раневской? Потихоньку вот это вот безобразие внедряют и в наше общество», – пишут пользователи.
Теги: #Театр, #Богомолов, #Собчак
Рубрика: Культура и ТВ