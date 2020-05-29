Николаев Даниил
Вчера, в 22:56

"Богомолов сразу сказал раздеться": Билан рассказал о взаимоотношениях с мужем Собчак

Новый клип певца на песню «Она моя» активно обсуждают в светской тусовке

Фото: стоп-кадр из клипа «Она моя»/YouTube

Новый клип Димы Билана на песню «Она моя» активно обсуждают в светской тусовке. В кадре Билан предстал в чем мать родила. Раздеться Билана заставил муж Ксюши Собчак Константин Богомолов. За откровенные кадры Билана не обсуждает только ленивый.

– Я не обращаю на такие слова внимания, – говорит Дима. – Сегодня шкала – где эротика, где порно – сломана. Непонятно, где границы. Мы живём в мутной воде. Приходит новое, старое эволюционирует. Я нормально реагирую на критику. Не у всех зрителей есть эта градация. Мой новый клип – не порно, это фривольные кадры, где ничего не видно!

По словам Билана, разделся он легко и быстро. Несмотря на то, что его достоинство могли рассматривать сразу двадцать пять человек.

– В первый день для того, чтобы раскрепостить всю команду, Костя предложил сразу снять сцены «ню», – говорит Билан. – Есть такой психологический ход.

– На мне из одежды ничего не было абсолютно! В комнате находилось 25 человек. Произнесли команду «Мотор», с меня упал халат и я уверенным шагом пошёл на героиню. Надо было начать сразу с доверительной сцены, чтобы любовь в кадре была искренней и нежной. Целый день под этой эгидой и прошёл.
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Результатом Дима доволен. От работы с Богомоловым он остался в восторге.

– У меня было абсолютно понимание, что Костя – художник, киношный и театральный режиссёр, – объясняет Билан. – У него все работы очень яркие. И мне как раз хотелось попробовать что-то новое. В конечном итоге я решил просто положиться на него.

До этого я снял два клипа самостоятельно, сам находил финансирование. И так устал за прошлый год, что решил принять любое предложение от Кости.

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