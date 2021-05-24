"Костя достоин Оскара": Рудковская рассказала, зачем Богомолов раздел Билана

Новый видеоролик Димы Билана на песню «Она моя» произвел эффект разорвавшейся бомбы. В клипе у Билана множество эротических сцен, на которых настоял режиссер Константин Богомолов. Продюсер Яна Рудковская в том, что муж Собчак раздел Билана, не видит ничего криминального.

– Я считаю, что Костя Богомолов – один из самых гениальных режиссеров современности, – говорит Яна. – Я считаю, что лет через 5-7 он получит «Оскар». Костя – крутейший человек с абсолютно новым взглядом на вещи. Когда мы встретились с ним, я сказала: «Кость, хочу для Димы что-то фундаментальное. Не клип на один день!».

И он придумал историю «17 мгновений весны», вырезанные министром культуры кадры, который сказал, что это – разврат и порнуха! Костя сыграл самого себя того времени.

При этом Билан от затеи Богомолова сразу не пришел в восторг. Муж Собчак планировал оголить Диму целиком и полностью. Только благодаря переговорам удалось достичь золотой середины.

– Дима сначала сомневался: «Обнаженка, я не слишком хочу», – продолжает Рудковская. – Там были такие кадры! Но Костя настаивал! Наш клип и в конечной версии постоянно блокировали из-за множества эротических сцен.

В общем, я сказала: «Дима, если не сейчас, так никогда!». И он начал сниматься.

Сама Рудковская ходом процесса руководила на расстоянии. Продюсер в момент съемок клипа отдыха на Мальдивах.

– Я за 16 лет видела Диму во всех моментах: и дома, и на пляже, – улыбается Яна. – Что там еще смотреть? Но ролик зашел. Когда я открыла с утра Интернет-сайты, все только о нас и писали. И тогда я поняла, что цель достигнута.