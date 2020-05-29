"Виноваты яйцеклетки": Азиза рассказала о причинах переноса свадьбы
Звезда надеется, что выйдет замуж осенью
В конце июня легендарная певица Азиза должны была выйти замуж за итальянца Алессандро Лортэ. Артистка парила на седьмом неделе от счастья и делилась своими эмоциями в студиях многочисленных ток-шоу. Однако торжество так и не состоялось. Как выяснили наши корреспонденты, во всем виноваты яйцеклетки.
– Да, свадьбы у меня пока не было, – рассказывает артистка. – Но вы не переживайте. У нас с Алессандро всё прекрасно. Просто решили перенести торжество на осень. Сейчас не время жениться и выходить замуж. Во-первых, в Москве бушует индийский штамм коронавируса – очень серьёзный и опасный. Подвергать гостей опасности мы посчитали ненужным. Но главная причина кроется в другом. Это очень личный вопрос, который меня уже давно беспокоит.
Певица не скрывает: в браке с Алессандро она мечтает впервые стать мамой. Забеременеть естественным путём у Азизы пока не получается. Поэтому весной звезда обратилась к своим племянницам с просьбой дать ей яйцеклетку для того, чтобы осуществить мечту и родить девочку.
– Мне все ответили отказом, – вздыхает Азиза. – Я, конечно, была в шоке. Не ожидала, что мои родственники, которым я всю свою жизнь помогала, чем могла, не помогут своей тётке осуществить мечту. У всех были разные причины, они говорили много слов, почему отказывают… Не хочу углубляться. Но результат такой, какой есть: яйцеклетку мне не дали.
Утешал звезду Алессандро. Он просил Азизу не расстраиваться. Мол, можно связать себя узами Гименея и без ребёнка. Но артистку это мало утешало.
– Алессандро говорил: «Мы можем сыграть свадьбу и без яйцеклетки!», – продолжает артистка. – Но я не хочу. Я хочу подарить любимому ребёнка. Вот, как точно пойму, что смогу это сделать, тогда и пойду в ЗАГС.
Азиза уверяет: яйцеклетку она все же нашла. Её племянница, которая живёт в Германии, на днях выразила готовность поделиться со звёздной родственницей биологическим материалом. Для Азизы эта новость стала удивлением. Ведь из-за расстояния с племянницей она общается не так часто, как со своими ближайшими родственниками.
– Когда она узнала, что мои родные отказались, решила прийти мне на помощь, – говорит Азиза, – то сказала, что готова сделать всё, что необходимо. И я обязательно приму её помощь. Потому что я очень хочу стать мамой.
Сейчас мы думаем, как осуществить задуманное. Из-за коронавируса границы закрыты. Это раньше я могла вылететь в Германию хоть сегодня. Сейчас это сделать проблематично. Но я думаю, что в ближайшее время мы обязательно найдём выход. Либо она прилетит в Москву, либо я отправлюсь туда…
Артистка уверяет: перед свадьбой она совсем не волнуется, хотя торжество случится в её жизни впервые. Напомним, что до этого звезда несколько раз собиралась замуж, но до ЗАГСа так и не дошла.
– Я буду самой красивой невестой на свете, – улыбается Азиза. – Свадебное платье мне моя подруга – дизайнер Аника Керимова уже почти отшила, остались лишь небольшие нюансы… Организационные вопросы решаются. Осталось главное – стать мамой. И я это сделаю.
Азиза признается, что на свадьбе готовит для своих гостей несколько подарков. Среди них – новые песни, которые она сейчас записывает. Их написал её возлюбленный Алессандро.
– Это очень глубокие произведения, которые мы записываем вместе с матушкой Евфросиньей Матвеевой – продюсером и художественным руководителем нашего духовно-песенного проекта, в котором вместе со мной будут принимать участие слепоглухие дети из дома-интерната в Сергиевом Посаде, – говорит Азиза. – Я верю, что они найдут отклик в сердцах моих поклонников.
– Сразу хочу всех успокоить: переезжать в Италию на ПМЖ я не планирую. Мы будем жить здесь, в России. У меня много интересных предложений по работе, среди которых – участие в ярких телевизионных проектах. Так что можете не волноваться: я вам заскучать не дам.
Теги: #Азиза, #Знаменитости, #новости звезд, #Шоу-бизнес
Рубрика: Шоу-бизнес