Сегодня, в 20:47

"Виноваты яйцеклетки": Азиза рассказала о причинах переноса свадьбы

Звезда надеется, что выйдет замуж осенью

Фото: Instagram

В конце июня легендарная певица Азиза должны была выйти замуж за итальянца Алессандро Лортэ. Артистка парила на седьмом неделе от счастья и делилась своими эмоциями в студиях многочисленных ток-шоу. Однако торжество так и не состоялось. Как выяснили наши корреспонденты, во всем виноваты яйцеклетки.

– Да, свадьбы у меня пока не было, – рассказывает артистка. – Но вы не переживайте. У нас с Алессандро всё прекрасно. Просто решили перенести торжество на осень. Сейчас не время жениться и выходить замуж. Во-первых, в Москве бушует индийский штамм коронавируса – очень серьёзный и опасный. Подвергать гостей опасности мы посчитали ненужным. Но главная причина кроется в другом. Это очень личный вопрос, который меня уже давно беспокоит.

Певица не скрывает: в браке с Алессандро она мечтает впервые стать мамой. Забеременеть естественным путём у Азизы пока не получается. Поэтому весной звезда обратилась к своим племянницам с просьбой дать ей яйцеклетку для того, чтобы осуществить мечту и родить девочку.

– Мне все ответили отказом, – вздыхает Азиза. – Я, конечно, была в шоке. Не ожидала, что мои родственники, которым я всю свою жизнь помогала, чем могла, не помогут своей тётке осуществить мечту. У всех были разные причины, они говорили много слов, почему отказывают… Не хочу углубляться. Но результат такой, какой есть: яйцеклетку мне не дали.

Утешал звезду Алессандро. Он просил Азизу не расстраиваться. Мол, можно связать себя узами Гименея и без ребёнка. Но артистку это мало утешало.

"Азиза на "Маске" заработает миллионы": Сафронов рассказал о доходах певицы после скандала

– Алессандро говорил: «Мы можем сыграть свадьбу и без яйцеклетки!», – продолжает артистка. – Но я не хочу. Я хочу подарить любимому ребёнка. Вот, как точно пойму, что смогу это сделать, тогда и пойду в ЗАГС.

Азиза уверяет: яйцеклетку она все же нашла. Её племянница, которая живёт в Германии, на днях выразила готовность поделиться со звёздной родственницей биологическим материалом. Для Азизы эта новость стала удивлением. Ведь из-за расстояния с племянницей она общается не так часто, как со своими ближайшими родственниками.

– Когда она узнала, что мои родные отказались, решила прийти мне на помощь, – говорит Азиза, – то сказала, что готова сделать всё, что необходимо. И я обязательно приму её помощь. Потому что я очень хочу стать мамой.

Сейчас мы думаем, как осуществить задуманное. Из-за коронавируса границы закрыты. Это раньше я могла вылететь в Германию хоть сегодня. Сейчас это сделать проблематично. Но я думаю, что в ближайшее время мы обязательно найдём выход. Либо она прилетит в Москву, либо я отправлюсь туда…

Артистка уверяет: перед свадьбой она совсем не волнуется, хотя торжество случится в её жизни впервые. Напомним, что до этого звезда несколько раз собиралась замуж, но до ЗАГСа так и не дошла.

Азиза будет моей: Звездный стоматолог хочет расстроить свадьбу певицы с итальянцем
– Я буду самой красивой невестой на свете, – улыбается Азиза. – Свадебное платье мне моя подруга – дизайнер Аника Керимова уже почти отшила, остались лишь небольшие нюансы… Организационные вопросы решаются. Осталось главное – стать мамой. И я это сделаю.

Азиза признается, что на свадьбе готовит для своих гостей несколько подарков. Среди них – новые песни, которые она сейчас записывает. Их написал её возлюбленный Алессандро.

– Это очень глубокие произведения, которые мы записываем вместе с матушкой Евфросиньей Матвеевой – продюсером и художественным руководителем нашего духовно-песенного проекта, в котором вместе со мной будут принимать участие слепоглухие дети из дома-интерната в Сергиевом Посаде, – говорит Азиза. – Я верю, что они найдут отклик в сердцах моих поклонников.

Фото: Instagram

– Сразу хочу всех успокоить: переезжать в Италию на ПМЖ я не планирую. Мы будем жить здесь, в России. У меня много интересных предложений по работе, среди которых – участие в ярких телевизионных проектах. Так что можете не волноваться: я вам заскучать не дам.

Персона
Культура и ТВ 4 дня назад

Мария Аронова: Герои нашего времени – Оля Бузова и Даня Милохин

Происшествия 6 дней назад

Отменен приговор по громкому делу об убийстве, о котором писал "Собеседник"

Политика 6 дней назад

"Единая Россия" легла на рельсы

Общество 1 неделю назад

Что сейчас происходит в главной ковидной больнице страны

Общество 1 неделю назад

Потеря клиентов, выручки, штрафы: Как рестораторы готовятся к ограничениям в Москве

Здоровье и дом 1 неделю назад

Сколько на самом деле сейчас умирают от ковида?

Шоу-бизнес 4 часа назад

Виктория Дайнеко: Для Госдумы высшее образование – не обязательное требование

Шоу-бизнес 4 часа назад

"Шоу-бизнес не убивает мозги": Вассерман высказался о намерении Сябитовой, Булановой и Дайнеко идти в политику

Шоу-бизнес 6 часов назад

Дима Билан в суде примирился со своим зятем

Шоу-бизнес 11 часов назад

"Макеева – главная жертва": экс-жену Малькова призвали сесть за стол переговоров

Шоу-бизнес 12 часов назад

"Юля и Лена в этом не участвуют!" Продюсер t.A.T.u – о намеченном на осень трибьюте группы

Культура и ТВ 13 часов назад

Меньшов не хотел умирать: Сафронов рассказал о последнем разговоре с режиссером

Культура и ТВ 15 часов назад

Культурный навигатор: Игорь Бутман на большом экране, Максим Аверин на гастролях

Культура и ТВ 23 часа назад

Вдова Баталова о Меньшове: Они с Лёшей часто обсуждали сценарий продолжения "Москва слезам не верит"

Культура и ТВ 1 день назад

"Клара и Солнце": герои, трусы, роботы, люди

Культура и ТВ 1 день назад

Анатолий Вассерман: Меньшов шёл против мнения околотворческой тусовки

Туризм 1 день назад

Роспотребнадзор объяснил правила въезда в Россию из Абхазии при новой волне пандемии

Культура и ТВ 1 день назад

Москва слезам не верит: вспоминая главную киноленту Владимира Меньшова

Шоу-бизнес 1 день назад

Минск просит у Кремля выдать ему для уголовного наказания певицу Агурбаш

Туризм 1 день назад

Шопинг а Анталье: маски, низкие цены и хороший выбор

Шоу-бизнес 1 день назад

"Нахожусь как в плену!": вакцинированный Джигарханян в Москве столкнулся c большой проблемой

Культура и ТВ 1 день назад

"Ушла эпоха доброго кино": звезды и поклонники провожают Владимира Меньшова

Шоу-бизнес 1 день назад

"Юлечка, сердцем плачем". Цискаридзе, Чурикова, Боярская и другие звезды утешают дочь Меньшова после ухода отца

Шоу-бизнес 1 день назад

«Следы крови и разбитая посуда»: из-за сестры Билана подрались актеры

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика