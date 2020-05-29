"Виноваты яйцеклетки": Азиза рассказала о причинах переноса свадьбы

В конце июня легендарная певица Азиза должны была выйти замуж за итальянца Алессандро Лортэ. Артистка парила на седьмом неделе от счастья и делилась своими эмоциями в студиях многочисленных ток-шоу. Однако торжество так и не состоялось. Как выяснили наши корреспонденты, во всем виноваты яйцеклетки.

– Да, свадьбы у меня пока не было, – рассказывает артистка. – Но вы не переживайте. У нас с Алессандро всё прекрасно. Просто решили перенести торжество на осень. Сейчас не время жениться и выходить замуж. Во-первых, в Москве бушует индийский штамм коронавируса – очень серьёзный и опасный. Подвергать гостей опасности мы посчитали ненужным. Но главная причина кроется в другом. Это очень личный вопрос, который меня уже давно беспокоит.

Певица не скрывает: в браке с Алессандро она мечтает впервые стать мамой. Забеременеть естественным путём у Азизы пока не получается. Поэтому весной звезда обратилась к своим племянницам с просьбой дать ей яйцеклетку для того, чтобы осуществить мечту и родить девочку.

– Мне все ответили отказом, – вздыхает Азиза. – Я, конечно, была в шоке. Не ожидала, что мои родственники, которым я всю свою жизнь помогала, чем могла, не помогут своей тётке осуществить мечту. У всех были разные причины, они говорили много слов, почему отказывают… Не хочу углубляться. Но результат такой, какой есть: яйцеклетку мне не дали.

Утешал звезду Алессандро. Он просил Азизу не расстраиваться. Мол, можно связать себя узами Гименея и без ребёнка. Но артистку это мало утешало.