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Виктория Дайнеко: "Для Госдумы высшее образование – не обязательное требование"

Певицу, которая решила идти в Госдуму от "Зеленой альтернативы", уличили в недостаточном образовании для депутата

Фото: Global Look Press

Виктория Дайнеко

Певица Виктория Дайнеко прокомментировала мнения поклонников, которые не оценили ее политические амбиции. Напомним, Дайнеко решила идти на выборы в Госдуму от партии «Зеленая альтернатива»

Одна из подписчиц в Instagram поздравила артистку с Днем рождения и добавила: «Ох, политика – грязь. Лучше туда не лезть! В музыке только гармония».

На это Виктория ответила поклоннице: «После всего количества **люх, телок, наркоты в текстах. Нифига не гармония, а полная грязь. Везде своего хватает».

Певица отметила, что она участвует первым номером в федеральном списке партии, но станет она политиком или нет – «решать только избирателям».

Другой подписчик усомнился в компетентности Дайнеко в роли депутата, поскольку у той нет высшего образования.

«Фабрика Звёзд и бесконечные гастроли после не дали мне доучиться ни в МАИ, не в МГУ, куда я поступала после фабрики на подфак ин.яз-а. Надеюсь найдётся время учиться как минимум на двух факультетах, куда я очень хочу поступить сейчас. Для Госдумы высшее образование - не обязательное требование»

, – парировала певица (орфография сохранена).

Напомним, выборы в Госдуму пройдут в период с 17 по 19 сентября.

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