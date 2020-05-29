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"Не терпите тиранов!" Семенович честно рассказала, почему она до сих пор не замужем

Певица все еще ищет мужчину, который сделал бы ее жизнь еще более яркой и насыщенной

Фото: Global Look Press

41-летняя Анна Семенович вконец разоткровенничалась с подписчиками и рассказала трагическую историю своих отношений с мужчинами. По признанию певицы, все они пытались ее подчинить и вынудить уйти со сцены.

Певица намекнула, что были у нее и бедные, и невероятно богатые поклонники, но всех их объединяло желание подавить артистку и посадить ее дома. Поставленная перед выбором – карьера или благоверный – Анна всегда выбирала карьеру. 

– В начале отношений им все нравилось: яркая, красивая женщина, ее показывают по телевизору, хотят миллионы – а обладает только он, – с грустью сообщила Семенович. – А потом, после первой волны самоутверждения они начинали закручивать гайки и ставить меня перед выбором. Попытки надавить, подчинить себе – это все не любовь, а самый настоящий нездоровый эгоизм! ⠀

И тогда я выбирала себя, пройти свой путь – не поддаться страху остаться одной, не побежать в «золотую клетку», чтобы сидеть дома и ублажать мужчину с больным эго.

Анна рассказала, что приняла твердое решение: выйти замуж лишь за любящего и «качественного» мужчину, который сделает ее жизнь ярче и ещё интересней, она не согласна на первого встречного. Она посоветовала своим подписчицам не бежать замуж только из-за страха остаться старой девой и активно заниматься саморазвитием. Тогда вас никто не сможет бросить и предать. 

Фото: Instagram

– Девочки, не терпите рядом с собой тиранов или алкашей просто ради того, чтоб кто-то был рядом! – посоветовала Анна. – Цените себя и любите, не позволяйте никому управлять своей жизнью! Развивайтесь, учитесь новому, слушайте тренинги, читайте, наполняйтесь удовольствием. Сейчас век развития, старые устои уходят, ничего не бойтесь, вкладывайтесь в себя любимых. 

Все, что мы вкладываем в себя, остается с нами и никогда никуда не уйдёт. А то, что дает мужчина, он легко сможет забрать! Для хорошего брака иногда надо просеять много песка, чтоб найти в этой куче один бриллиант.

Свой бриллиант Анна, судя по всему, до сих пор не встретила, но мы искренне желаем ей найти, наконец, свое женское счастье!

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