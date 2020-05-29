"Не терпите тиранов!" Семенович честно рассказала, почему она до сих пор не замужем

41-летняя Анна Семенович вконец разоткровенничалась с подписчиками и рассказала трагическую историю своих отношений с мужчинами. По признанию певицы, все они пытались ее подчинить и вынудить уйти со сцены.

Певица намекнула, что были у нее и бедные, и невероятно богатые поклонники, но всех их объединяло желание подавить артистку и посадить ее дома. Поставленная перед выбором – карьера или благоверный – Анна всегда выбирала карьеру.

– В начале отношений им все нравилось: яркая, красивая женщина, ее показывают по телевизору, хотят миллионы – а обладает только он, – с грустью сообщила Семенович. – А потом, после первой волны самоутверждения они начинали закручивать гайки и ставить меня перед выбором. Попытки надавить, подчинить себе – это все не любовь, а самый настоящий нездоровый эгоизм! ⠀

И тогда я выбирала себя, пройти свой путь – не поддаться страху остаться одной, не побежать в «золотую клетку», чтобы сидеть дома и ублажать мужчину с больным эго.

Анна рассказала, что приняла твердое решение: выйти замуж лишь за любящего и «качественного» мужчину, который сделает ее жизнь ярче и ещё интересней, она не согласна на первого встречного. Она посоветовала своим подписчицам не бежать замуж только из-за страха остаться старой девой и активно заниматься саморазвитием. Тогда вас никто не сможет бросить и предать.