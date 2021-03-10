"Сплю с кем хочу!" Семенович назвала причину расставания с возлюбленным

Певица Анна Семенович объяснила, почему в 40 лет она по-прежнему не замужем.

Звезда продемонстрировала подписчикам в Instagram фото в лёгком парео с отдыха в египетском Шарм-эль-Шейхе и отрицательно высказалась на тему стереотипа о потребности каждой девушки в замужестве.

40-летняя певица демонстрирует пример женской самодостаточности и уверенности в себе, несмотря на одиночество и нестандартные параметры фигуры.

«Мне так интересно играть свою судьбу, любить того, кого я хочу, петь песни, которые я хочу, спать с тем, с кем я хочу! Мне интересно достигать поставленных цели, самой зарабатывать деньги и быть независимой женщиной», – описывает постулаты счастливой жизни Анна на своей странице.

Семенович категорически не приемлет жизнь с человеком, который не приносит радость, а усложняет все только из-за того, что когда-то они пообещали друг другу «и в горе, и в радости» быть вместе.

Анна показала подписчикам, как отдыхает в Египте//фото: Instagram

«Многие терпят из-за страха осуждения, привычки, безденежья или какой-то выгоды. Это всё обман и зависимость. Меня можно осуждать, что в 40 лет я ещё не замужем и у меня нет детей, но я честна с собой и с этим миром. Живу так, как хочу», – смело заявляет Анна.

Семенович убеждена: мужчина приходит в жизнь, чтобы сделать её лучше, а не утяжелять, именно поэтому она рассталась со своим экс-возлюбленным.

«Я стала с ним несчастной и ушла», – кратко объяснила певица.

Анна обозначила, что никому не навязывает свой образ жизни, не осуждает и старается не обсуждать других. Её приоритетом в жизни является умение наслаждаться и «смаковать каждый день, как вкусное пирожное».

Анна Дубиницкая.