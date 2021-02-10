"Захотела!": 40-летняя Анна Семенович сообщила, что скоро станет мамой

В разговоре с поклонниками певица заметила, что всерьез подумывает о продолжении рода.

Вот уже несколько лет подряд подписчики не перестают задавать Анне самый важный, по их мнению, вопрос: когда же она, наконец, обзаведется ребеночком? Однако недавно Семенович вместо привычных шуток на эту тему, уверенно заявила: радостное событие не за горами. Несмотря на то, что ни мужа, ни любимого мужчины у звезды сейчас нет, Анна призналась, что всерьез задумалась о детях.

– Раньше я о них не думала, а вот сейчас захотела! Думаю, очень скоро они у меня появятся.

Возраст певицу ничуть не смущает, она сообщила, что рожать можно и в 45, когда ты уже достаточно осознанна и еще молода.

Также Семенович рассказала, что самый главный навык в жизни – умение любить себя и контролировать свои мысли. Тот, кто контролирует мысли, контролирует жизнь! Любовь к себе, в частности, должна проявляться в выборе достойного партнера. По мнению Анны, тратить время на женатых, не стоит. Ее типаж – это порядочные, ответственные мужчины с хорошим чувством юмора.

Что же касается главного жизненного принципа, то его Анна сформулировала коротко и четко: «Живи и получай удовольствие!»

Похоже, певица и впрямь созрела для того, чтобы подарить жизнь кому-то еще. С нетерпением ждем радостных новостей!