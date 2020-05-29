"Двойные стандарты": Лещенко отказался сотрудничать с продюсером Дани Милохина

Лев Лещенко раскритиковал тиктокеров. В одном из телеэфиров артист назвал модные нынче тикток-дома кунсткамерой, а современных кумиров молодежи, заполонивших интернет – эмбрионами, которые давно остановились в развитии. На защиту молодых блогеров встал продюсер самого известного российского тиктокера Дани Милохина – Ярослав Андреев. Он сообщил, что еще недавно сам Лещенко предлагал сотрудничество тем, на кого сейчас нападает.

«Несколько месяцев назад менеджмент Льва Лещенко просился приехать к тиктокерам в дома, чтобы поддержать флешмоб с новым треком, – сообщил Ярослав на своей странице в соцсети. – И что это, если не хайп и двойные стандарты?!»

А пока Лещенко лишь только высказывается против тиктокеров, общественники решили принять серьезные меры. Директор движения «Национальный родительский комитет» Юрий Оболонский анонсировал рейды в тикток-домах, так как считает недопустимым то, что транслируют кумиры молодежи в своем творчестве.

– Даня Милохин эксплуатирует тему фрика и ЛГБТ, – сокрушается общественный деятель в беседе с Sobesednik.ru. – Это неприемлемая модель для молодежи. Наша задача – изменить этот тренд. Мой рейд будет выглядеть очень просто – я буду разговаривать с каждым, кто работает в тикток-хаусах. Хочу понять, как там организован быт детей, их труд. И конечно, сделаем все, чтобы блогеры перестали пропагандировать низменные ценности.