Дане Милохину дадут по попе: Родительский комитет РФ анонсировал тотальные проверки в тикток-домах

Общественное движение намерено всерьез взяться за тикток-хаусы и сделать из популярных блогеров приличных людей, не развращающих молодежь.
По мнению директора «Национального родительского комитета» Юрия Оболонского, такие рейды просто необходимы, так как продюсеры заставляют юных блогеров культивировать низменные инстинкты ради быстрой наживы и развращают молодежь.
В последнее время различные тикток-дома приобретают все большую популярность. Множество подростков стремятся попасть туда, чтобы пойти по стопам 19-летнего выпускника детдома Дани Милохина. Они мечтают стать известными блогерами и начать зарабатывать миллионы.
Однако вскоре деятельность тикток-хаусов могут взять под контроль: директор Всероссийского общественного движения «Национальный родительский комитет» Юрий Оболонский заявил Sobesednik.ru, что решил начать рейды по тикток-хаусам.
Что такое тикток-хаус
Тикток хаус (или тикток-дом) – это некое пространство, где блогеры живут и ежедневно снимают свой контент. Как правило, это совсем юные ребята, создающие небольшие видео преимущественно для своих сверстников. Однако это не просто творческая коммуна, но и коммерческий проект, в который продюсеры вкладывают миллионные инвестиции. Как правило, блогеры вынуждены работать на износ, чтобы приносить прибыль.
Юрий Оболонский считает, что в последнее время продюсеры не только злоупотребляют детским трудом, но и создают юным блогерам такие условия, в которых они обязаны снимать контент, пагубно влияющий на подрастающее поколение и шокирующий общество.
Чего только стоит, например, выход на красную дорожку премии «МУЗ-ТВ» Дани Милохина – самого популярного российского тиктокера из тикток-дома Dream Team House. Блогер появился на мероприятии в костюме мальчика и девочки одновременно.
– Даня Милохин эксплуатирует тему фрика и ЛГБТ, – качает головой Юрий Оболонский. – Это неприемлемая модель для молодежи. Наша задача – изменить этот тренд.
Повлиять на юных тиктокеров директор общественного движения «Национальный родительский комитет» планирует путем разговоров с блогерами во время своих рейдов. Оболонский уверен, что у него получится изменить ситуацию в лучшую сторону. Первым он посетит тикток-дом под названием Emotion house.
– На съемке канала НТВ я познакомился с продюсером этого тикток-хауса Алексеем Пегановым, – продолжает наш собеседник. – Он мне обещал доказать, что проекты, которые он ведет, образовательные и социальные. Вот я и проверю.
В социальных сетях современный человек проводит треть жизни, поэтому тиктокеры имеют непосредственное влияние на наших детей. Мой рейд будет выглядеть очень просто – я буду разговаривать с каждым, кто работает в тикток-хаусе. Благо, опыт есть – я веду приемы как клинический психолог. Я хочу понять, как организован быт детей в тикток-домах и как они придумывают свой контент. С нарушениями и попытками развратить наших детей обязательно будем бороться! – обещает Оболонский.
Теги: #Даня Милохин, #блогер, #Знаменитости, #Шоу-бизнес, #новости шоу-бизнеса
Рубрика: Шоу-бизнес