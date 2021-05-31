Дане Милохину дадут по попе: Родительский комитет РФ анонсировал тотальные проверки в тикток-домах

Общественное движение намерено всерьез взяться за тикток-хаусы и сделать из популярных блогеров приличных людей, не развращающих молодежь.

По мнению директора «Национального родительского комитета» Юрия Оболонского, такие рейды просто необходимы, так как продюсеры заставляют юных блогеров культивировать низменные инстинкты ради быстрой наживы и развращают молодежь.

В последнее время различные тикток-дома приобретают все большую популярность. Множество подростков стремятся попасть туда, чтобы пойти по стопам 19-летнего выпускника детдома Дани Милохина. Они мечтают стать известными блогерами и начать зарабатывать миллионы.

Однако вскоре деятельность тикток-хаусов могут взять под контроль: директор Всероссийского общественного движения «Национальный родительский комитет» Юрий Оболонский заявил Sobesednik.ru, что решил начать рейды по тикток-хаусам.