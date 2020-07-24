Игорь Крутой: Пугачева не может оторваться от моей дочери!

На обучение наследницы композитор тратит больше двух миллионов рублей

В жизни композитора Игоря Крутого произошло знаменательное событие. Его младшая дочь Александра стала студенткой. Девушка будет учиться в США, в Майами. Маэстро своей наследницей гордится. Хотя не скрывает: на обучение Саши придется раскошелиться.

Впрочем, несмотря на звездный статус, Крутой подчеркивает: его дети растут простыми людьми. Правда, порой удивляют композитора неожиданными поступками. Например, дочь Саша заставила маэстро сделать первую в своей жизни татуировку.

– Саша уговорила, – объясняет Игорь Яковлевич. – У меня теперь выбита ее дата рождения, а у нее – моя. Она сама предложила: «Я договорилась, едем!» Я у нее спросил: «А мама что?» «Да ладно, – ответила Саша. – Как будет, так и будет!» Она меня завезла в такой район, где нас как минимум должны были убить! Помню, в офисе, где нам делали татуировки, так пахло наркотиками: топор мог висеть. И моя чистая Саша привела меня в такое место! Мы сделали татуировки. Жена, конечно, потом была в шоке. Когда она через три-четыре дня увидела, то мы получили сразу (улыбается)!

У нас с супругой разные методы воспитания, не всегда сходимся в этом вопросе. Даже часто спорим о правильности воспитания. У меня не получается доставать кнут. Любимая дочка – какой может быть кнут?

Игорь Яковлевич радуется, что его дочь в шоубизнесе любят. Особенно Алла Пугачева.

– Алла Борисовна Сашку помнит с детства, – объясняет Игорь Яковлевич. – Помню, у меня в Риге был какой-то юбилей.

Сашка бегала по залу, а Пугачева за ней наблюдала. Потом подходит и говорит: «Я от твоей дочки глаз не могла оторвать!»

Они сейчас видятся. Вот скоро пойдем на юбилей к Максиму Галкину.