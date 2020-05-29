Агутин: "Отпетые мошенники" ушли в небытие из-за погрома в гримерке и Крутого

Леонид Агутин неожиданно разоткровенничался и впервые рассказал, почему некогда популярная группа «Отпетые мошенники» перестала быть на слуху. Оказалось, в этом не последнюю роль сыграл Игорь Крутой.

В 2003 году певец выпустил с «Отпетыми мошенниками» хит «Граница», который номинировали на премию МУЗ-ТВ. Однако заветной статуэтки они не получили: награда ушла другому артисту. Агутин распереживался, но Игорь Крутой, который имел непосредственное отношение к организации церемонии, уверял, что подсчет голосов был честным.

– Я сразу уехал домой, а группа «Отпетые мошенники» в сердцах разгромила гримерку. АРС, влиятельный холдинг Игоря Крутого, пригрозил вычеркнуть их из шоубизнеса. И что бы вы думали? Таки вычеркнул! – заявил Агутин.

Игорь Крутой на наезд Агутина пока никак не отреагировал.