Николаев Даниил
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На дочь не жалко: Крутой рассказал, сколько миллионов тратит на обучение дочки в США

На днях младшая дочь знаменитого продюсера стала студенткой

Фото: Global Look Press

Игорь Крутой души не чает в своих детях. На днях в его семье произошло знаменательное событие. Его младшая дочь Александра стала студенткой. Девушка будет учиться в США, в Майами. Маэстро своей наследницей гордится. Хотя не скрывает: на обучение Саши придется раскошелиться.

 – Дочка поступила в бизнес-академию: надо же кому-то деньги зарабатывать, – улыбается Игорь Яковлевич. – Поступление прошло гладко. В Америке нет вступительных экзаменов.

Надо хорошо учиться в школе. У нее с успеваемостью было все прекрасно. Она подала заявления в три университета, в два ее зачислили.

Обучение в Америке – не бесплатное. Но на любимую дочь Крутой денег не жалеет.

– Я точную сумму не помню: где-то 30-35 тысяч долларов в год, – объясняет Игорь Яковлевич. – Моя фамилия за границей особой роли не играет. Но, когда Саша поступила в университет, там сделали общий чат с детьми. И у нее сразу все стали спрашивать: «А папа твой не Игорь случайно?» Внучка у меня учится в Монако. Так тоже все говорят: «Это внучка Игоря Крутого!»

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