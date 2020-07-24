Что стало с джипом Ефремова и фургоном Захарова?

Одна машина пропала со спецстоянки, на другой наживаются перекупщики

После аварии Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова около года стоял на территории московского УВД по ЦАО на Средней Калитниковской улице.

Всего два месяца назад авто все еще было там (рядом с ним поставили разбитый BMW блогера Эдварда Била). Однако к дню годовщины аварии, в которой погиб курьер Сергей Захаров, Jeep актера на прежнем месте найти не удалось.

Если владелец не стремится забрать автомобиль, его принудительно эвакуируют на спецстоянку. После этого по истечении трех месяцев авто может быть признано бесхозным и утилизировано. Однако специальный сервис mos.ru не находит машину Ефремова среди эвакуированных. По результатам проверки VIN-кода черный Jeep Grand Cherokee 2013 года выпуска все еще принадлежит актеру. Но где физически находится это авто, нам выяснить не удалось.