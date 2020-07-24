Что стало с джипом Ефремова и фургоном Захарова?

Одна машина пропала со спецстоянки, на другой наживаются перекупщики
После аварии Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова около года стоял на территории московского УВД по ЦАО на Средней Калитниковской улице.
Всего два месяца назад авто все еще было там (рядом с ним поставили разбитый BMW блогера Эдварда Била). Однако к дню годовщины аварии, в которой погиб курьер Сергей Захаров, Jeep актера на прежнем месте найти не удалось.
Если владелец не стремится забрать автомобиль, его принудительно эвакуируют на спецстоянку. После этого по истечении трех месяцев авто может быть признано бесхозным и утилизировано. Однако специальный сервис mos.ru не находит машину Ефремова среди эвакуированных. По результатам проверки VIN-кода черный Jeep Grand Cherokee 2013 года выпуска все еще принадлежит актеру. Но где физически находится это авто, нам выяснить не удалось.
Коммерческий фургон компании «Деликатеска», в котором ехал курьер Сергей Захаров, после аварии долго находился у всех на виду – на неохраняемой парковке у того же УВД. Покореженная «Лада ВИС-2349» со следами крови на смятом капоте стояла прямо по соседству с детской площадкой. Подойти и осмотреть машину мог кто угодно.
В конце мая этого года авто неожиданно появилось на «Авито». Продавец попросил за разбитый «ВИС-2349» 180 тысяч рублей. Судя по логотипам «Деликатески» и совпадающему VIN-коду, это именно та машина, в которой разбился Сергей Захаров. Как выяснил «Собеседник», авто было продано спустя полтора месяца. Его реализацией занимался аукцион битых авто Total01. Судя по всему, автомобиль был признан бесхозным: как указано на сайте аукциона, в продажу его отправила страховая компания «Ингосстрах».
Сейчас машина Захарова снова появилась на «Авито». Перекупщик увеличил цену в полтора раза – до 285 тысяч рублей – и увез товар дальше от Москвы. Машина находится в подмосковном селе Булатниковское.
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Материал вышел в издании «Собеседник» №22-2021 под заголовком «Что стало с джипом Ефремова и фургоном Захарова?».
Теги: #Михаил Ефремов, #Сергей Захаров
Рубрика: Шоу-бизнес