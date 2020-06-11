Следы крови, кабина в хлам: первые фото машины погибшего в ДТП с Ефремовым

Расследование по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова только началось, но вещественные доказательства уже сейчас выставлены на всеобщее обозрение. В этом убедился корреспондент Sobesednik.ru.

Автофургон «Лада», на котором развозил продукты погибший курьер Сергей Захаров, уже несколько дней стоит на открытой парковке возле УВД по Центральному административному округу Москвы.

Многие из тех, кто здесь паркуется, узнают фургон фирмы «Деликатеска» по рисунку с осьминогом. Подходят, осматривают повреждения и пятна крови, которые остались на смятом капоте. Кабина водителя искарежена. Сзади автомобиля на асфальте виден след вытекшего масла или топлива – видимо, был пробит бак, и жидкость продолжала вытекать на дорогу даже после того, как машину погибшего привезли сюда на эвакуаторе.

На сиденье – вырванная подушка безопасности. Однако деформированный рулевой диск «смотрит» в потолок – из такого положения система безопасности, даже сработав, вряд ли могла спасти водителя...

Автомобиль самого Михаила Ефремова находится чуть подальше – на огороженной территории УВД. Возможно, это связано с более высокой стоимостью автомобиля. У кузова JEEP GRAND CHEROKEE Ефремова, судя по отчету на сайте для проверки автомобилей, зафиксирована деформация передних колес, переднего бампера и крыши.

До этой аварии стоимость джипа актера 2013-го года выпуска оценивалась в 1,5 миллиона рублей.