Марина Зудина: Не хочу, чтобы внучка меня называла бабушкой!

Вдова мэтра кинематографа Олега Табакова Марина Зудина на днях призналась, что уже почти год прибывает в новом статусе. Она – бабушка!

Еще в августе 2020-го сын Зудиной и Табакова Павел стал отцом. Дочь Мию ему родила актриса Софья Синицына, с которой артист уже успел расстаться. Почему звездное семейство скрывало пополнение в семье, выяснил Sobesednik.ru.

Марину Зудину мы встретили на презентации третьего сезона сериала «Содержанки» от видеосервиса START. Артистка пришла на мероприятие в отличном настроении. А когда мы начали спрашивать ее про внучку, вдова Олега Табакова и вовсе расплылась в улыбке. Но тут же заявила, что не хочет делать пиар на малышке. Именно поэтому пресса и узнала о ее рождении самой последней.

– Ничего особенного о внучке я рассказывать не хочу, потому что это прежде всего касается моего сына, – произнесла 55-летняя Зудина. – Мы очень бережно относимся к личной жизни друг друга. Когда сам Павел был маленький, я не разрешала его фотографировать. На обложках журналов я тоже со своими детьми никогда не появлялась до их определенного возраста.

Помню случай, когда сыну было пять лет, он с папой пошел в театр. Олег Павлович к этому всему проще относился. Когда Павла начали фотографировать, сын воскликнул: «Нет-нет-нет, мне мама не разрешает! Меня нельзя фотографировать!»

Сейчас я менее суеверна, но все равно считаю, что дети – это не та тема, которой нужно торговать. Счастье любит тишину!

– Все же, как чувствуете себя в новом статусе?

– До сих пор не ощущаю изменений, честно. Я просто счастлива, что наша семья стала больше, что есть прекрасная девочка. Вообще рождение ребенка – это чудо. Мои дети рождены в любви (помимо 25-летнего Павла, у Марины есть еще и 15-летняя дочь Мария – Прим. Ред.). Я уверена, что у них все складывается именно так, как должно. Кстати, вторая бабушка моей внучки очень красивая, ее зовут Елена. Мы все в хороших отношениях. Надеюсь, у моей внучки будет большая, дружная семья.

– Когда малышка подрастет, вы бы хотели, чтобы она вас называла бабушкой?

– Нет. Надеюсь, она меня будет называть по имени. У меня с моими детьми достаточно дружеские отношения. Маша меня называет мамой, Паша – Маришей.

Я не тот родитель, который довлеет над ребенком, у нас нет дистанции. Наверное, я и бабушкой такой же буду. Друг – это человек, которому можно довериться, и эти отношения самые важные.

Мне кажется, уже старомодно, когда внуки говорят «бабушка». Мне вообще комфортнее, когда меня называют по имени, и даже не по имени-отчеству. Особенно, когда в театре кто-то не может выговорить мое отчество, хочется сказать: «Да не мучайтесь уже, говорите просто «Марина»! Мне нравится мое имя!

– Смотря на вас, кажется, никому не придет в голову слово «бабушка». Как вы держите себя в хорошей форме?

– Во-первых, я очень люблю свою профессию. Это, конечно, стимул. А во-вторых, наверное, это дробное питание. При этом в еде у меня нет ограничений, я ем все.

Я вообще боюсь ограничений, как и зависимостей. А ограничение это и есть зависимость. Ты постоянно говоришь себе: «Нельзя, нельзя…» и подсаживаешься на это.

Еще я люблю ходить пешком. Два года назад приобрела абонемент в спортклуб. Когда погода плохая, хожу на беговой дорожке и плаваю в бассейне. Но не до фанатизма. А еще, наверное, помогает держать себя в форме то, что я по жизни просто веселый человек.