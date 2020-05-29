Ильинский Дмитрий
Сегодня, в 10:04

Садальский удалил комментарий Максаковой с угрозой "пустить его на органы"

Мария Максакова предупредила об опасности актера, собравшегося жениться на ее матери.

Фото: Global Look Press

Оперная дива Мария Максакова вновь вернулась в Россию. В Москве звезда не скучает. Она активно снимается в ток-шоу, одно из которых на днях закончилось грандиозным скандалом с Сергеем Соседовым, устраивает фотосессии и не теряет надежды на встречу с родной матерью – легендарной актрисой Людмилой Максаковой. На днях Маша вновь пришла к ней домой. Впрочем, 80-летняя артистка дверь ей не открыла.

– Я могу допустить, что мама не специально меня не пустила, – говорит Мария. – Я ей звонила – не дозвонилась и пришла без предупреждения. Ее, может быть, просто не было дома. Хотя мне показалось, что дома все-таки кто-то был, потому что там свет горел с другой стороны. Я звонила, сидела... Это не то что стресс, но неприятно в любом случае. Я в принципе уже устала унижаться перед мамой, и в данной ситуации, если бы не съемочная группа Андрея Малахова, я, наверное, и не пошла бы к ней. Хотя я еще раз доказала себе и окружающим, что со своей оценкой происходящего абсолютно права.

Как думаешь, что должно произойти, чтобы ваши отношения с мамой вновь нормализовались?

– Я думаю, что должно начаться следствие в отношении Тюрина (отца детей Марии. – Авт.). Тогда она переметнется в противоположный лагерь.

А ты готова ее простить?

– Когда она переметнется на мою сторону? Конечно! Она же мать!

Ты никак не отреагировала на недавнюю новость, что она собирается замуж за Садальского?

– Это его вымысел, я думаю. Мне кажется, мама не пойдет в загс.

А что у вас за скандал случился с Садальским из-за этого?

– Нет, скандала не было. Просто я ему написала комментарий в социальных сетях, а он его удалил. Так смешно: бунтарь-правдоруб, который тут же подчищает неугодные себе комментарии. Правда всегда глаза колет.

Я ему написала, что он связался с опасными людьми. И если он на мамину квартиру какие-то виды имеет, главное, чтобы он свою уберег в этой ситуации. Потому что эта семейка, как я там написала, саблезубых и степных хапуг может и на органы пустить при желании. Если найдут хотя бы один здоровый и функционирующий...
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