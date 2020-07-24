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"Максаковой должна заняться ФСБ!" Соседов призвал посадить Марию за измену родине

Музыкальный критик считает певицу "дурищей картонной" и уверен, что его поддержит большинство россиян.

Фото: стоп-кадры шоу "Прямой эфир" на "России 1"

Мария Максакова разрыдалась в шоу Малахова

Сергей Соседов приходит в себя после скандала с участием бывшего мужа Марии Максаковой Далхата Халаева. Тот угрожал музыкальному критику прямо во время съемок шоу Андрея Малахова «Прямой эфир». Соседов признался Sobesednik.ru: он боится выходить на улицу.

А сейчас Сергей призывает правоохранительные органы заняться Максаковой и ее окружением.

– Я вообще не хочу о ней говорить! – заявляет Соседов. – Я считаю, что Марией Максаковой должна заняться ФСБ или же полиция, как минимум. Криминал полнейший! Я считаю, что ее надо засадить в тюрьму: надо найти статью за ее проделки, за безобразие, которое она творит.

Сначала она Россию оскорбляла – потом ее простили. А ведь она, я считаю, должна сидеть за измену родине! А ее здесь привечают: на программы зовут!

Соседов уверен, что его поддерживает большинство россиян.

От поведения Максаковой на шоу Малахова Соседов не в восторге. Напомним, что оперная дива разрыдалась, когда в студии появился отец киллера Павла Паршова, который несколько лет назад убил в Киеве ее мужа Дениса Вороненкова.

– Что там творилось! — говорит Сергей.

Эта Маша раскудахталась, стала разыгрывать дешевую оперетту, бегать по студии, кружиться в платье. Это было так смешно. Глупый спектакль с ее стороны. Дурища картонная!

Максакова убежала за кулисы. А этот мужик говорит: «Я хочу сказать, что мой сын выполнял задание!» Потом Машу вернули в студию. Она рыдала, вся в слезах! Глупый спектакль с ее стороны.

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