"Максаковой должна заняться ФСБ!" Соседов призвал посадить Марию за измену родине

Сергей Соседов приходит в себя после скандала с участием бывшего мужа Марии Максаковой Далхата Халаева. Тот угрожал музыкальному критику прямо во время съемок шоу Андрея Малахова «Прямой эфир». Соседов признался Sobesednik.ru: он боится выходить на улицу.

А сейчас Сергей призывает правоохранительные органы заняться Максаковой и ее окружением.

– Я вообще не хочу о ней говорить! – заявляет Соседов. – Я считаю, что Марией Максаковой должна заняться ФСБ или же полиция, как минимум. Криминал полнейший! Я считаю, что ее надо засадить в тюрьму: надо найти статью за ее проделки, за безобразие, которое она творит.

Сначала она Россию оскорбляла – потом ее простили. А ведь она, я считаю, должна сидеть за измену родине! А ее здесь привечают: на программы зовут!