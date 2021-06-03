Дочь Миронова: Репутация у Прокловой не ахти, потому что ее с детства харассили!

Никак не может утихнуть скандал вокруг имени Елены Прокловой, рассказавшей о сексуальных домогательствах в свой адрес в 15-летнем возрасте. Наоборот – пламя общественного резонанса с каждым днем разгорается все больше и больше. Хоть артистка и не называет имени своего обидчика, почти ни у кого не остается сомнений в том, что приставал к маленькой Прокловой ныне почивший Олег Табаков. Своим мнением по поводу этой ситуации решила поделиться актриса Мария Голубкина.

Голубкина – активная пользовательница социальных сетей. Теме харассмента она посвятила целый прямой эфир в Instagram.

– По-моему, все это отвратительно, – посетовала 47-летняя Мария. – Заводить романы на рабочем месте надо запретить.

В секс-скандале Прокловой Голубкина встала на сторону актрисы. А когда кто-то из подписчиков написал о том, что Елена своим рассказом опозорила ушедшего гения, Мария вступила в спор.

– Для меня гений – это скорее Эйнштейн, – говорит актриса. – А он – просто актер. Чего такого-то особенного? Ну, умеет он кривляться, и что дальше?!

Мария Голубкина

Оппоненты напомнили Маше, что в прошлом Проклова откровенничала и о других известных мужчинах. Например, о том, что сделала аборт от Янковского и даже о романтических отношениях с Андреем Мироновым – отчимом Голубкиной, которого она всю жизнь считает папой.

– Что значит не с ее репутацией кричать об этом? – возмущается Маша. – Может, у нее и репутация поэтому не ахти, потому что ее так с детства харассили! Женщина ведь красивая …Мой папа сам ее пытался затронуть. Я его понимаю. Но она ему отказала.

Елену Проклову многие обвиняют в том, что она рассказала о домогательствах спустя более чем 50 лет. Многие считают, что в свое время артистка благодаря своему несостоявшемуся насильнику удачно построила карьеру, а сейчас, когда он уже не сможет ей ответить, просто решила в очередной раз напомнить о себе.

Но у Марии Голубкиной и на этот счет есть свое мнение.

– В те года, когда это все происходило, вообще ничего нельзя было сказать, – считает артистка. – Ей бы никто не поверил, или ее бы саму обвинили… А карьеру она бы и так сделала. Ведь не горбатый урод она!

Мария также призналась, что оснований не верить Прокловой у никаких нет, потому что еще до откровений своей коллеги, слышала много нелицеприятных историй про школу-студию МХАТ, в которой Олег Табаков был ректором с 1986 по 2000 год.

– Я думаю, что если сейчас все студентки МХАТа, прошедшие через это дело, честно все скажут, их будет много, – уверена Голубкина. – Я училась в Щукинском училище, но до меня доходили слухи про безобразия, творящиеся со студентками во МХАТе. Причем об этом говорили много-много лет!