Сергей Шнуров представил новую солистку – безбашенную Зою

48-летний музыкант и с недавних пор политик Сергей Шнуров, похоже, решил начать жизнь с чистого листа. Он удалил все посты из своего Инстаграма, где 5,5 миллионов подписчиков, и представил на суд публики свою новую группу «Зоя» с неизвестной молодой вокалисткой.

На фото девушка выглядит вполне обычно, поет ничем не лучше предыдущих вокалисток «Ленинграда», да и репертуар группы почти не отличается от старого. Все песни первого альбома выложены в свободном доступе на Сбер.звуке.

Поклонники пришли в недоумение после того, как их кумир бесследно исчез из соцсетей некоторое время назад и удалил все матерные стихи и песни, за которые его так любили подписчики. Теперь непристойные жесты и матерные слова вместо певца будет показывать и писать оторва-Зоя в своем отдельном аккаунте с хэштегом #зоябис. Она уже выложила пару откровенных постов о «недомужиках», которые привели поклонников в восторг. А Сергей станет респектабельным бизнесменом.

Проект «Зоя» на поверку оказался официально зарегистрированным брендом, под которым планируется выпускать целый спектр промтоваров: от косметики, ювелирных изделий и часов до мебели, музыкальных инструментов и одежды.

Судя по всему, планы у Шнурова грандиозные – с таким размахом он сможет создать целую бизнес-империю. Помимо прочего, под брендом «Зоя» планируется выпускать вагинальные растворы для интимной гигиены, карнавальные маски, игровые автоматы, пищевые продукты и даже аквариумы.

Также Сергей планирует открыть модельное агентство (а кто бы об этом не мечтал!), собирается производить рекламу и открывать гостиницы.

Конечно, не факт, что все зарегистрированные виды деятельности Шнуров начнет осваивать в первые же годы, однако то, что их включили в список возможной деятельности компании, красноречиво говорит об амбициозных планах владельца бренда.

Премьера живого выступления «Зои» на широкой публике пройдет 2 июня на крупнейшем массовом мероприятии в России со времен начала пандемии – Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).