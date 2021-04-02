Матильда Шнурова рассказала, как новое имя изменило ее жизнь

Светская дама и ресторатор, ставшая знаменитой после брака с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым, решила пообщаться с поклонниками в своем Instagram и рассказала, как новое имя помогло изменить ее судьбу.

Экс-жена Шнура не любит делиться подробностями своего прошлого, но многие помнят, что настоящее имя Матильды Владимировны – Елена Мозговая. И родилась она в небольшом селе под Воронежем.

После школы рисковая девушка отправилась покорять Москву, там у нее завязался роман со светским фотографом Дмитрием Михеевым, который и предложил ей для звучности назваться Матильдой. Именно так она представилась Сергею Шнурову, когда впервые попала к нему в гримерку. И именно благодаря этому звучному имени и авантюрному духу смогла не только выйти замуж за одного из богатейших музыкантов страны, но и не потеряться в его тени.

Недавно один из подписчиков спросил Матильду, для чего она сменила имя, уж не для того ли, чтобы полностью перечеркнуть воспоминания о прошлом. На это Матильда ответила лаконично: «Смена имени – это создание своего собственного другого будущего». И в ее случае это действительно сработало: вместе с новым именем пришли деньги, возможности, любовь и популярность.

Затем Матильда рассказала, какое жизненное правило помогает ей всегда оставаться позитивной. Матильда просто старается не зацикливаться на негативе.

Фото: Instagram

– Ваша жизнь состоит из того, на что вы помещаете свой фокус внимания, на что вы тратите ваше время жизни, – сообщила она.

Однако призналась, что, как любой живой человек, она периодически плачет и грустит, а еще изо всех сил пытается «развивать себя, развивать окружающий мир, трудиться, делать первые шаги, рисковать».

В заключении Матильда призналась, что в возрасте 60-70 лет представляет себя в роли популярного диджея на большой сцене. Хорошо, что среди поклонников женщины не нашлось тех, кто начал советовать ей найти себе хорошего мужа и завести детишек, как часто советуют другим популярным женщинам.