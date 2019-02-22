Матильда Шнурова рассказала о своей системе питания

Известный в Петербурге ресторатор Матильда Шнурова давно хотела начать в Instagram тему питания, так как поклонники очень часто задают ей эти вопросы. Для начала девушка сообщила, что никого и ни к чему не призывает, потому как она не диетолог, а всего лишь человек давно и много интересующийся едой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Matilda Shnurova (@matilda.shnurova) 21 Фев 2019 в 2:19 PST

«Расскажу про свою систему, которую я разработала, изучая годами разные подходы, экспериментируя на себе. Конечно, будучи ресторатором и путешествуя постоянно, я все свои правила также нарушаю постоянно, но, тем не менее, стараюсь их придерживаться.

- избегаю глютен, практически его не ем

- свожу к минимуму употребление углеводов. Не только не ем сахар, десерты, сладкое, но и любые крупы и фрукты употребляю редко

- практически не употребляю молочные продукты и использую ореховое молоко

- основой моего питания являются правильные жиры, белок и клетчатка

- ем мясо»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Matilda Shnurova (@matilda.shnurova) 20 Фев 2019 в 9:32 PST

Вопросов у поклонников в итоге появилось еще больше, но Матильда пообещала в дальнейшем развить эту тему.