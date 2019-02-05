Анна Семенович поделилась секретами поддержания формы

Бывшая фигуристка, а сегодня популярная певица Анна Семенович разоткровенничалась со своими поклонниками в соцсети Instagram.

Для начала артистка засыпала их вопросами: «Дисциплина. Как у вас обстоит дело с этим словом? Вы как-то держите себя в рамках в этой жизни или протестуете против дисциплины лежа на диване, или поедаете бутеры с колбасой на ночь глядя?»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Семенович Анна (@ann_semenovich) 4 Фев 2019 в 7:49 PST

А потом подробно рассказала, почему ей приходится периодически сидеть на диете: «Я честно вам скажу, что иногда срываюсь. Моя слабость —это пицца и картофель в любом виде. Но я стараюсь не затягивать срыв и потом начинаю голодать или сидеть на варёной грудке с огурцами (очень быстро помогает убрать следы срыва)», — сообщила Анна и призналась, что у нее иногда наступают моменты обжорства, когда она начинает есть буквально все подряд.

Звезда уверена, что подобные срывы сейчас в зрелом возрасте происходят из-за того, что в юности, занимаясь спортом, она очень много голодала, придерживаясь диет.

«Главное — любить себя любой — и во время срыва, и голодной! Голодаю уже второй день — цель продержаться три дня. Кто на диете — респект. Мы все сможем и результат будет отличным, поддерживаю вас всем сердцем», — написала Анна.

«Анна! Вы как всегда супер! Просто огонь!», «Дисциплина — это сила», «От неконтролируемой еды отлично помогает компания подходящего мужчины», — ответили артистке подписчики в комментариях.